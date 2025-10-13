Paukenschlag bei Bloom Energy: Das US-amerikanische Unternehmen hat eine strategische Infrastrukturpartnerschaft für Künstliche Intelligenz (KI) mit Brookfield im Gegenwert von satten fünf Milliarden Dollar bekanntgegeben. Die bereits im Vorfeld stark gelaufene Aktie von Bloom Energy gewinnt im vorbörslichen Handel weitere 30 Prozent an Wert.Diese Partnerschaft markiere die erste Phase einer gemeinsamen Vision zum Aufbau von KI-Fabriken, die den wachsenden Rechenleistungs- und Energieanforderungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
