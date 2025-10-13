Nein, für die Aixtron-Aktie läuft es derzeit nicht wirklich rund. Die Aktie versucht sich zwar immer wieder an Erholungen bzw. an Vorstößen auf der Oberseite, muss dabei jedoch erkennen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Die Vorstöße erlangten bislang keine Nachhaltigkeit und fielen recht schnell in sich zusammen; so beispielsweise der Erholungsversuch, der in der zweiten September-Hälfte zu beobachten war.Aixtron - Lage bleibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de