Woche 42/25
Mo., 13.10.
Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten:
19.00 heute
19.20 Wetter
19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT)
Geiseln in Freiheit - Hoffnung auf Frieden in Nahost
Moderation: Shakuntala Banerjee
Im Streaming: 13. Oktober 2025, 19.00 Uhr bis 13. Januar 2027
(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.
"Notruf Hafenkante: Klassentreffen" (von 10.30 Uhr) verschiebt sich auf Di., 14.10.2025, 4.20 Uhr. "SOKO Wismar: Clara allein zu Hause" (von 11.15 Uhr) sowie "WISO-Dokumentation: Greenwashed? Nutella: Das grüne Märchen von Ferrero" entfallen.
Di., 14.10.
Bitte Programmänderung beachten:
4.20 Notruf Hafenkante (VPS 4.19)
Klassentreffen
(Text und weitere Angaben s. Mo., 13.10.2025, 10.30 Uhr)
(Die Wiederholung "WISO-Dokumentation: Greenwashed? Nutella: Das grüne Märchen
von Ferrero" entfällt.)
Mi., 15.10.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Die Spur (HD/UT)
Mystery-Boxen: Wer verdient am großen Bluff?
Film von Christian Bock und Clara Westhoff
Kamera: Björn Düsler, Jasko Klocke, Elias Düppel
Deutschland 2025
Im Streaming: 15. Oktober 2025, 17.00 Uhr bis 14. Oktober 2027
(Bitte auch für die Wiederholung um 2.45 Uhr beachten.)
Do., 16.10.
Bitte Programmänderung ab 9.00 Uhr beachten:
9.00 Heute im Parlament (VPS 8.59/HD/UT)
Regierungserklärung von Bundeskanzler Merz
Reporterin: Andrea Maurer
Moderation: Patricia Wiedemeyer
Im Streaming: 16. Oktober 2025, 09.00 Uhr bis 16. Oktober 2027
(Weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen.
"heute Xpress" um 9.00 Uhr und "Volle Kanne - Service täglich" entfallen.)
Woche 43/25
Fr., 24.10.
23.30 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Welt im Chaos - Völkerrecht im Stresstest
