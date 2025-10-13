Wien (www.fondscheck.de) - Während die Verwaltungskosten bei österreichischen Fonds in den vergangenen Jahren weitgehend stabil blieben, gibt es bei den Aktienprodukten einen Abwärtstrend, so die Experten von "FONDS professionell".Bei den Kosten von österreichischen Aktienfonds habe es in den vergangenen Jahren einen kontinuierlichen Abwärtstrend gegeben: Im Jahr 2018 hätten die durchschnittlichen Gebühren dafür noch bei 1,73 Prozent gelegen, nun lägen sie bei 1,46 Prozent. Das gehe aus einer Analyse der FMA von 988 österreichischen Publikumsfonds hervor, die gemeinsam 120 Milliarden Euro verwalten würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de