Ergebnisse aus der Dosiseskalationsphase 1b der klinischen Phase-1/2-Studie TheraPb sind die ersten klinischen Daten für eine Blei-212 (212Pb)-basierte PSMA-Radioligandentherapie

Abstract verweist auf ein günstiges Sicherheitsprofil für 212Pb-ADVC001 und vielversprechende tumorbekämpfende Aktivität, was das Potenzial für verbesserte Therapieoptionen für Patienten mit metastasiertem Prostatakrebs unterstreicht

Die bevorstehende Präsentation auf dem ESMO-Kongress enthält aktualisierte Sicherheits- und Wirksamkeitsergebnisse aus allen sieben Behandlungskohorten der Phase 1b

AdvanCell, ein Unternehmen für Radiopharmazeutika in der klinischen Phase, das innovative gezielte Alpha-Krebstherapeutika entwickelt, gab heute bekannt, dass auf dem Kongress der European Society for Medical Oncology (ESMO), der vom 17. bis 21. Oktober 2025 in Berlin stattfindet, eine Präsentation vorgelegt wird.

Die Präsentation enthält vielversprechende Ergebnisse aus der Dosiseskalationsphase 1b der Phase-1/2-Studie TheraPb, mit der ADVC001, eine Blei-212-basierte, auf PSMA abzielende Alpha-Therapie, bei metastasiertem, kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC) geprüft wird.

Dies ist die erste Präsentation klinischer Daten aus einer 212Pb-PSMA-Therapie auf einem bedeutenden Onkologiekongress ein wichtiger Meilenstein im Bereich fortschrittlicher gezielter Alpha-Therapien für Prostatakrebs und eine klare Veranschaulichung der Führungsarbeit von AdvanCell hinsichtlich Radioligandentherapie. Das Abstract verweist auf ein günstiges Sicherheitsprofil für 212Pb-ADVC001 und vielversprechende tumorbekämpfende Aktivität, was das Potenzial für verbesserte Therapieoptionen für Patienten mit metastasiertem Prostatakrebs unterstreicht.

Das Abstract ist online auf der ESMO-Website (Link verfügbar und enthält Daten zum Stichtag 9. Mai 2025. Das auf dem ESMO-Kongress präsentierte Poster enthält aktualisierte Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten sowie weitere Behandlungskohorten.

Angaben zu Abstract und Präsentation:

Ergebnisse aus der Dosiseskalationsphase 1b zu 212Pb-ADVC001 bei PSMA-positivem, metastasiertem, kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC): Studie TheraPb

Referent: Dr. med. Aaron Hansen, MD, BSc, MBBS, FRACP, Princess Alexandra Hospital, Brisbane, Australien

Dr. med. Aaron Hansen, MD, BSc, MBBS, FRACP, Princess Alexandra Hospital, Brisbane, Australien Präsentationsnummer 2388P

2388P Session: Postersession zu Prostatakrebs

Postersession zu Prostatakrebs Zeit und Ort: Samstag, 18. Oktober 12:00 Uhr-12:45 Uhr MEZ Halle 25

Samstag, 18. Oktober 12:00 Uhr-12:45 Uhr MEZ Halle 25 Posteraushang: 9:00 Uhr 17:00 Uhr MEZ

Über die Studie TheraPb

Die Studie TheraPb NCT05720130 ist eine prospektive, offene Dosiseskalations- und Expansionsstudie der Phase 1/2, mit der die Sicherheit und Verträglichkeit eskalierender 212Pb-ADVC001-Dosen geprüft werden soll, die in der Dosisfindungsphase 1b alle 6, 4, 2 bzw. 1 Woche(n) verabreicht werden. Die Expansionsphase 2 soll die Wirksamkeit und Sicherheit von 212Pb-ADVC001 in den empfohlenen Phase-2-Dosen über drei Indikationen hinweg prüfen. Die Studie umfasst Randomisierungs- und Dosisoptimierungselemente, um die optimalen Dosierstrategien von 212Pb-ADVC001 bei PSMA-positivem mCRPC und bei hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC) streng zu evaluieren.

Über 212Pb-ADVC001

212Pb-ADVC001 ist ein neuartiger, unternehmenseigener und patentierter, kleinmolekularer, auf PSMA abzielender Radioligand mit optimierten physikochemischen Eigenschaften, bezeichnet als 212Pb, einer alpha-emittierenden Nutzlast (Radionuklid) mit hoher Dosisrate, kurzer Halbwertzeit (10,6 Std.) und einem einfachen Zerfallsschema. 212Pb-ADVC001 soll die Strahlung auf Zellebene abgeben, um die Prostatakrebszellen wirksamer abzutöten und gleichzeitig die Toxizität zu minimieren.

Über AdvanCell

AdvanCell ist ein vertikal integriertes Unternehmen für Radiopharmazeutika in der klinischen Phase, das innovative Krebstherapeutika entwickelt, welche die Kraft gezielter alpha-emittierender Radionuklide nutzen. Mithilfe seiner unternehmenseigenen Blei-212-Plattform, fortschrittlicher und skalierbarer Herstellungskapazitäten, modernster wissenschaftlicher Forschung und erstklassiger klinischer Entwicklungsfähigkeiten will AdvanCell neuartige Therapien bereitstellen, die die Behandlungsergebnisse für Krebspatienten weltweit verbessern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.advancell.com.au und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251013302539/de/

Contacts:

Andrew Adamovich CEO

contact@advancell.com.au

Ansprechpartner für Medienanfragen:

MEDiSTRAVA

Mark Swallow, Frazer Hall, Sylvie Berrebi

advancell@medistrava.com

+44 (0)20 3928 6700