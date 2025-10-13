Die Auszeichnung von Boomi als Leader im Bereich API-Management ist eine Bestätigung für die erfolgreiche Arbeit und Vision des Unternehmens

Boomi, der Marktführer für KI-gesteuerte Automatisierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im 2025 Gartner Magic Quadrant for API Management als Leader eingestuft wurde. Diese Auszeichnung verdeutlicht die Stärke von Boomi sowohl hinsichtlich der Fähigkeit zur Umsetzung als auch der Vollständigkeit der Vision des Unternehmens, was nach Ansicht von Boomi den Fokus des Unternehmens auf die Förderung von API-Innovationen als Kernstück der agentenbasierten Transformation bestätigt.

Boomi Recognized as a Leader in the 2025 Gartner® Magic Quadrant for API Management

"Unternehmen versuchen, möglichst schnell das volle Potenzial der agentenbasierten KI auszuschöpfen. Daher sind APIs heute wichtiger denn je", so Steve Lucas, Chairman und CEO von Boomi. "Daher ist es so bedeutend, dass Boomi als einziger Anbieter sowohl im 2025 Gartner Magic Quadrant for API Management als auch im 2025 Gartner Magic Quadrant for Integration Platform as a Service als Leader eingestuft wurde. Boomi ermöglicht es Unternehmen, APIs gemeinsam mit KI-Agenten, Daten und Anwendungen auf einer einzigen Plattform zu verwalten, zu vereinheitlichen und zu orchestrieren. Unsere Vision bleibt dabei klar: wir möchten alles miteinander verbinden, um alles zu erreichen."

Ein Leader in Bezug auf Vision und Umsetzung

Boomi definiert das API-Management für Unternehmen als eine grundlegende Funktion seiner umfassenderen KI-gesteuerten Plattformstrategie neu. Im letztjährigen Report wurde Boomi als Niche Player positioniert. Die Verbesserung der Positionierung zeigt nach Ansicht von Boomi, dass die Stärken des Unternehmens nicht nur in Innovationen liegen, sondern auch darin, wie es in großem Maßstab Ergebnisse erzielt.

Boomi unterstützt Unternehmen mit einer vielseitigen, cloud-nativen Plattform dabei, die ausufernde Anzahl an APIs zu verwalten, sicher zu skalieren und vertrauenswürdige Daten für KI bereitzustellen. Die aktuellen Verbesserungen bauen auf der Produktstrategie des Unternehmens auf und kombinieren föderiertes API-Management, Laufzeitflexibilität, Sicherheit und agentenbasierten KI-Support, um die Entwicklung von Innovationen zu beschleunigen und gleichzeitig Zuverlässigkeit auf Unternehmensniveau zu gewährleisten.

Der integrierte Ansatz von Boomi stellt eine zentralisierte API-Governance in Multi-Gateway-Umgebungen sicher, ohne dass es zu Laufzeitverzögerungen kommt, wodurch ein neues Maß an Agilität, Kompatibilität und Compliance erreicht wird.

Globale Reichweite und Erweiterung des Ökosystems

Die APIM-Funktionen von Boomi werden durch das globale Partnernetzwerk des Unternehmens und seine strategischen Allianzen, insbesondere mit ServiceNow und Amazon Web Services (AWS), gestärkt. Diese Partnerschaften bieten Kunden die Möglichkeit, ihre digitalen Workflows zu optimieren und agentenbasierte KI sicher zu orchestrieren, um so die Transformation ihres Unternehmens und die Fähigkeit zur Skalierung zu beschleunigen.

Eine Plattform für die agentenbasierte Transformation

Nach Ansicht von Boomi spiegelt die Einstufung des Unternehmens im diesjährigen Gartner Magic Quadrant for API Management einen allgemeinen Markttrend hin zu konvergenter Integration, API, Daten und der Orchestrierung von KI-Agenten wider. Boomi API Management ist Teil der Boomi Enterprise Platform und lässt sich nahtlos in Boomi Agentstudio, Boomi DataHub und Boomi Data Integration integrieren, sodass Unternehmen nur eine einzige Steuerungsebene benötigen, um Innovationen voranzutreiben und sie in messbare Geschäftsergebnisse zu überführen.

