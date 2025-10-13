Die Bank of America sieht in Gold nicht nur ein klassisches "Safe Haven"-Asset, sondern die vielleicht am meisten unterschätzte Rallye-Chance für das kommende Halbjahr. Der Goldpreis hat 2025 eine historisches Rallye hingelegt und in der vergangene Woche den Meilenstein von 4000 Dollar geknackt. Geht es nach den Strategen der Bank of America, könnte der Traumlauf ungebrochen weitergehen. Chefstratege Michael Hartnett sieht für das Edelmetall in einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
