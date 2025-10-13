DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 14. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, vorläufiges Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September 07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 3Q *** 08:00 GB/BP plc, Trading Statement 3Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosengeldbezieher Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,7% zuvor: 4,8% *** 09:50 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede zu "What future for the digital Euro?" 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober PROGNOSE: 42,6 Punkte zuvor: 37,3 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -74,0 Punkte zuvor: -76,4 Punkte *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 11:30 DE/Auktion 2-iger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 5,5 Mrd EUR 12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q *** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q (15:30 Analystenkonferenz) *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q 14:00 US/Treffen der G24 Minister und Gouverneure *** 14:45 US/EZB-Ratsmitglied Nagel und Bundesfinanzminister Klingbeil, Pressekonferenz bei Jahrestagung von IWF und Weltbank *** 15:00 US/IWF, Weltwirtschaftsausblick 16:00 US/Geschlossene Sitzung der Fed Gouverneure *** 16:15 US/IWF, Globaler Finanzstabilitätsbericht *** 17:50 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 3Q *** 18:20 US/Fed-Chairman Powell, Rede zu "Economic Outlook and Monetary Policy" 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 9 Monate 20:30 US/Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds, Georgieva, Meeting mit afrikanischen Fraktionen und Gouverneuren 21:30 US/Boston-Fed-Präsidentin Collins, Rede bei Veranstaltung 'Perspectives on the Economy' 22:15 US/Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds, Georgieva, Treffen mit Vereinigung südostasiatischer Staaten *** - US/EZB-Ratsmitglied Makhlouf, Rede bei Veranstaltung des Atlantic Council - US/Importzölle auf Holz und Möbel treten in Kraft === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden - Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an - Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

