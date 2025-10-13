Anzeige
Montag, 13.10.2025
13.10.2025 15:15 Uhr
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 14. Oktober (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 14. Oktober (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, vorläufiges Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September 
  07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate 
  07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 3Q 
*** 08:00 GB/BP plc, Trading Statement 3Q 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September 
     PROGNOSE:   +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj 
     vorläufig:  +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj 
     zuvor:    +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE:   +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj 
     vorläufig:  +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj 
     zuvor:    +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober 
     Arbeitslosengeldbezieher 
     Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) 
     PROGNOSE: 4,7% 
     zuvor:  4,8% 
*** 09:50 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede zu "What future for the digital Euro?" 
  10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober 
     PROGNOSE: 42,6 Punkte 
     zuvor:   37,3 Punkte 
     Konjunkturlage 
     PROGNOSE: -74,0 Punkte 
     zuvor:  -76,4 Punkte 
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 
  11:30 DE/Auktion 2-iger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2027 im 
     Volumen von 5,5 Mrd EUR 
  12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q 
*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q 
*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q 
*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q 
*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q (15:30 Analystenkonferenz) 
*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q 
  14:00 US/Treffen der G24 Minister und Gouverneure 
*** 14:45 US/EZB-Ratsmitglied Nagel und Bundesfinanzminister Klingbeil, 
     Pressekonferenz bei Jahrestagung von IWF und Weltbank 
*** 15:00 US/IWF, Weltwirtschaftsausblick 
  16:00 US/Geschlossene Sitzung der Fed Gouverneure 
*** 16:15 US/IWF, Globaler Finanzstabilitätsbericht 
*** 17:50 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 3Q 
*** 18:20 US/Fed-Chairman Powell, Rede zu "Economic Outlook and Monetary Policy" 
  19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 9 Monate 
  20:30 US/Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds, Georgieva, 
     Meeting mit afrikanischen Fraktionen und Gouverneuren 
  21:30 US/Boston-Fed-Präsidentin Collins, Rede bei Veranstaltung 
     'Perspectives on the Economy' 
  22:15 US/Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds, Georgieva, 
     Treffen mit Vereinigung südostasiatischer Staaten 
 
***   - US/EZB-Ratsmitglied Makhlouf, Rede bei Veranstaltung des Atlantic Council 
     - US/Importzölle auf Holz und Möbel treten in Kraft 
=== 
     - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden 
     - Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an 
     - Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland 
     - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit 
     Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com 
     DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2025 08:40 ET (12:40 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

