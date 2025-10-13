London (ots) -Appell an Europa: Menschenrechte statt Appeasement gegenüber TeheranAbgeordnete, Menschenrechtsverteidiger und internationale Würdenträger aus ganz Europa und darüber hinaus versammelten sich im Church House Westminster, um den Welttag gegen die Todesstrafe zu begehen.Zu den Rednerinnen und Rednern der Konferenz zählte ein Bündnis aus Parlamentarierinnen, Menschenrechtsaktivistinnen und ehemaligen politischen Gefangenen. Unter ihnen: John Bercow, langjäriger Präsident des britischen Unterhauses; Theresa Villiers, frühere britische Kabinettsministerin; Baroness O'Loan; sowie Ingrid Betancourt, ehemalige kolumbianische Präsidentschaftskandidatin und Geiselüberlebende.Die Konferenz vereinte Stimmen, die ein sofortiges Ende der Rekordzahl von Hinrichtungen in Iran, Rechenschaft für vergangene Gräueltaten und die Anerkennung des Nationalen Widerstandsrats Iran (NWRI) samt seiner gewählten Präsidentin Maryam Rajavi als einzige tragfähige demokratische Alternative zur herrschenden Theokratie forderten.Redner:innen aus dem Vereinigten Königreich, Europa und Lateinamerika beschrieben das klerikale Regime in Iran als ein "Monster des Todes" und die "Welthauptstadt der Todesstrafe". Sie verurteilten die Kampagne politischer Tötungen sowie die Repression gegen Mitglieder der Volksmojahedin-Organisation Iran (PMOI/MEK).Der Saal hallte wider vom wiederkehrenden Ruf "Nein zum Schah, nein zu den Mullahs", während die Teilnehmenden Rajavis Zehn-Punkte-Plan für eine freie, demokratische und säkulare Republik hervorhoben.In ihrer per Videoschalte übermittelten Hauptrede bezeichnete Maryam Rajavi, die gewählte Präsidentin des NWRI, das Regime als "Monster des Todes", dessen Herrschaft "auf den Säulen von Hinrichtungen und Repression" ruhe. Sie erklärte, in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 seien mehr als 1.200 Menschen hingerichtet worden - "die höchste Zahl seit 36 Jahren" -, was die wachsende Verzweiflung des Regimes angesichts breiter Proteststimmung widerspiegele.Die Oppositionsführerin Rajavi rief zur Errichtung einer säkularen Republik auf, gegründet auf der Trennung von Religion und Staat, Geschlechtergleichheit, einer unabhängigen Justiz und der Abschaffung der Todesstrafe. "Freiheit und Demokratie werden von Tyrannen nicht gewährt", schloss Rajavi. "Sie werden durch den Mut unseres Volkes - der (MEK-)Widerstandseinheiten in Iran - und durch die Einheit der internationalen Gemeinschaft, die sie unterstützt, errungen. Gemeinsam können wir ein Iran ohne Hinrichtungen, Folter und Tyrannei aufbauen."Mit Blick auf Europa und die internationale Gemeinschaft formulierte Rajavi eine unmissverständliche Forderung nach Kurswechsel: "Unsere Botschaft an die internationale Gemeinschaft ist einfach: Hört auf, die Menschenrechte unserer unterdrückten Landsleute zu verramschen. Beendet die Praxis, diese Rechte für ein Atomabkommen zu opfern, und hört auf, Gerechtigkeit gegen die Kriegshetze und den Terrorismus des Regimes einzutauschen. ... Die Botschaft des iranischen Volkes an sie ist klar: Macht eure Beziehungen zu diesem Regime von einem sofortigen Stopp der Hinrichtungen abhängig."Ingrid Betancourt sagte in ihrer Rede: "Hinter Gefängnismauern ist eine bemerkenswerte Bewegung entstanden - die Kampagne 'No to Execution Tuesdays'. Jeden Dienstag, dem vom Regime bevorzugten Hinrichtungstag, verzichten diese Gefangenen seit 20 aufeinanderfolgenden Monaten auf Nahrung und machen so den Hunger zur Waffe, um ihre Henker sichtbar zu machen und anzuklagen."Weiter führte Betancourt aus: "Heute warten im Iran 17 Gewissensgefangene - Freiheitskämpfer, Menschen von außergewöhnlichem Mut - auf ihre Hinrichtung. Ihr 'Verbrechen' ist zu denken und Gerechtigkeit, Würde und Freiheit einzufordern; ihr 'Verbrechen' ist die Unterstützung der MEK, der Oppositionsbewegung, die für das Recht der Iranerinnen und Iraner auf Demokratie kämpft. Seit mehr als sechs Jahrzehnten trägt die MEK die Fackel der Freiheit durch Unterdrückung, Gefängnis und Exil, im Widerstand gegen zwei Diktaturen: die Monarchie des Schah und die nachfolgende Theokratie. Darum sagen wir immer: Kein Schah, keine Mullahs."John Bercow erklärte in seiner Wortmeldung: "Das iranische Regime ist faschistisch ... und wir müssen den Entschluss fassen, dass es besiegt wird. Man kann die Flamme der Freiheit mitunter dämpfen. Aber man kann das natürliche Verlangen der Völker nach Freiheit nicht auslöschen." Bercow forderte westliche Regierungen auf, Menschenrechtsverletzungen konsequenter zu ahnden und die Iran-Politik zur Priorität zu machen; insbesondere brauche es härtere internationale Maßnahmen, um den Druck auf das Regime deutlich zu erhöhen.Auch Familien politischer Gefangener und Angehörige von Hingerichteten ergriffen das Wort. Sie unterstrichen, dass es sich bei der Konferenz um eine strategische Initiative handelt, die einem Regime entgegentritt, das die Todesstrafe als Waffe gegen die eigene Bevölkerung instrumentalisiert.Pressekontakt:Martin Patzelt, ehem. Mitglied des Deutschen BundestagesE-Mail: martin.patzelt.dsfi@gmail.comOriginal-Content von: Unabhängige Humanitäre Hilfe e.V. (UNHH e.V.), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146655/6136824