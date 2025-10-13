Stuttgart (ots) -Glücksmomente für zehn Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger: Insgesamt eine Million Euro extra ging bei der Wunschgewinn-Sonderauslosung an die Tipperinnen und Tipper. In der Zentrale von Lotto Baden-Württemberg wurden am Montag, 13. Oktober, exklusiv 10 x 100.000 Euro verlost.Die Glückspilze nahmen alle an den LOTTO 6aus49-Ziehungen am Mittwoch, 8. Oktober, und/oder Samstag, 11. Oktober, teil. Damit wanderten sie automatisch und ohne Zusatzkosten in den Lostopf für die Wunschgewinn-Sonderauslosung. Tipperinnen und Tipper aus folgenden Landkreisen durften sich über jeweils 100.000 Euro freuen:- Kreis Karlsruhe- Kreis Schwäbisch Hall- Main-Tauber-Kreis- Kreis Ravensburg- Rems-Murr-Kreis- Zollernalbkreis- Schwarzwald-Baar-Kreis- Kreis Esslingen- Kreis LudwigsburgAußerdem wurde ein Gewinn mit einem Spielauftrag bei einem gewerblichen Spielevermittler erzielt.Über den Gewinn der Sonderauslosung hatten die baden-württembergischen Tipperinnen und Tipper im Vorfeld selbst abgestimmt: Beim großen Wunschgewinn-Voting von Lotto Baden-Württemberg konnten alle ihre Stimme für ihren Favoriten abgeben. Zur Wahl standen in diesem Jahr ein Traumhaus im Wert von einer Million Euro, 10 x 100.000 Euro in bar oder 100 x 10.000 Euro Urlaubsgeld.Verschiedene Teilnahmemöglichkeiten genutztZur Abgabe ihrer Tipps und damit zur Teilnahme an der Wunschgewinn-Sonderauslosung nutzten die Gewinnerinnen und Gewinner verschiedene Möglichkeiten. Wer dabei in einer Annahmestelle von Lotto Baden-Württemberg seine GlüXCard eingesetzt hat oder online auf lotto-bw.de teilgenommen hat, wird automatisch über einen Gewinn informiert und bekommt das Geld in den nächsten Tagen überwiesen. Diejenigen, die ihren LOTTO 6aus49-Spielschein ohne Kundenkarte in den Lotto BW-Annahmestellen abgegeben haben, benötigen zum Abruf ihres Gewinns die gültige Spielquittung. Diese können die Tipperinnen und Tipper in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Lotto BW-Zentrale einreichen.Pressekontakt:Viktoria KesperUnternehmenssprecherinTelefon: 0711/81000-117E-Mail: presse@lotto-bw.deOriginal-Content von: Lotto Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110923/6136836