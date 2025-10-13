RUSSELL, MB und DUBAI, VAE / ACCESS Newswire / 13. Oktober 2025 / Potash and Agri Development Corporation of Manitoba Ltd. ("Padcom") und General Holdings Limited ("General Holdings"), eine im Dubai International Financial Centre (DIFC) angesiedelte private Investmentplattform, geben mit Freude die Unterzeichnung eines Term Sheets für ein strukturiertes Investment in Höhe von 55 Mio. USD bekannt. In der Transaktion geht es um die nächste Expansionsphase von Padcom und um die dauerhafte Fokussierung von General Holdings auf nachhaltige Investitionen in Industrie und Rohstoffe.

Die Transaktion wurde von der Firma North Mountain Capital initiiert, die General Holdings diese Möglichkeit vorgestellt hat.

Gemäß dem Term Sheet beabsichtigt General Holdings, eine Investition von 18,25 Mio. USD als vorrangig besichertes Darlehen (Tranche 1) sowie 36,75 Mio. USD als Vorzugsaktien der Serie A (Tranche 2) zu tätigen, jeweils mit vollständiger Warrant-Ausstattung. Der Erlös wird für den Ausbau der jährlichen Produktionskapazität von Padcom auf 250.000 Tonnen Kaliumchlorid und verwandte Produkte verwendet. Innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss der Transaktion ist eine Börsennotierung geplant.

Dieses Term Sheet ist zwar keine verbindliche Verpflichtung, spiegelt aber die gemeinsame Absicht der Vertragsparteien wider, die Transaktion gemäß den im Dokument festgelegten Meilensteinen und Zeitplänen abzuschließen, vorbehaltlich einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung, der behördlichen Genehmigungen und der Unterzeichnung finaler Vereinbarungen.

Brian Clifford, Chief Executive Officer von Padcom, erklärt:

"Die geplante Partnerschaft mit General Holdings ist ein wichtiger Schritt für Padcom auf seinem Weg, Manitoba als führenden Standort für eine verantwortungsbewusste Kaliumchloridproduktion zu etablieren. Im Zuge der Vorbereitungen auf die nächste Wachstumsphase und einen späteren Börsengang ermöglicht uns die Struktur eine effiziente Skalierung sowie den Abgleich der langfristigen Interessen."

Paul Scribner, Chief Executive Officer von General Holdings Limited, kommentiert:

"Mit Padcom bietet sich eine alles verändernde Chance auf industrieller Ebene, die mit der grenzüberschreitenden Investitionsstrategie von General Holdings im Einklang steht. Wir freuen uns darauf, in enger Zusammenarbeit mit Brian und seinem Team das Due-Diligence-Verfahren positiv abzuschließen, alle Unterlagen fertigzustellen und diese Transaktion zum Abschluss zu bringen."

Justin Inniss, Chief Operating Officer von General Holdings, fügt hinzu:

"Die geplante Struktur ist von Disziplin und Ambition geprägt. Sie unterstützt den operativen Ausbau von Padcom und ebnet gleichzeitig den Weg zu den institutionellen Kapitalmärkten. Wir sind von der potenziellen Wertsteigerung, die uns diese Partnerschaft eröffnet, wirklich begeistert."

Sofern alle erforderlichen Maßnahmen umgesetzt werden können, ist der Abschluss des vorrangigen Darlehens für Januar 2026 vorgesehen. Mitte 2026 soll dann der Abschluss der Eigenkapitalfinanzierung folgen. Für die Transaktion gelten, soweit anwendbar, die Gesetze des Dubai International Financial Centre und der Provinz Manitoba.

Über Padcom

https://manitobapotash.ca/ (Potash and Agri Development Corporation of Manitoba Ltd.) ist ein in Manitoba ansässiges Ressourcenerschließungsunternehmen, das sich auf die nachhaltige Förderung und Vermarktung von Kaliumchlorid sowie die damit verbundenen landwirtschaftlichen Rohstoffe konzentriert. In den Betriebsstätten des Unternehmens legt man Wert auf eine effiziente, klimafreundliche Produktion. Es werden sowohl nordamerikanische als auch internationale Märkte beliefert.

Über General Holdings Limited

https://pr.report/f1x1 ist eine diversifizierte Investment- und Finanzierungsplattform mit Firmenzentrale im Dubai International Financial Centre (DIFC). Über seine acht Geschäftsbereiche, zu denen unter anderem Rohstoffe, Fintech, KMU-Konsolidierung und Sachwerte zählen, arbeitet General Holdings mit herausragenden Führungsteams zusammen, um skalierbare, institutionelle Investments in strategische Sektoren zu tätigen.

Über North Mountain Capital

https://northmountain.capital ist eine Boutique-Investmentberatungsgesellschaft, die sich auf die Anbahnung und Strukturierung grenzüberschreitender Transaktionen in den Bereichen natürliche Ressourcen, Infrastruktur und Industrie spezialisiert hat. Die Firma hat sich vor allem darauf spezialisiert, operativ starke Unternehmen mit strategischen Investoren zusammenzubringen. Zu diesem Zweck werden maßgeschneiderte Finanzierungslösungen angeboten, die Wachstumsziele mit einer disziplinierten Kapitalstrukturierung in Einklang bringen.

