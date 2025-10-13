Der Goldpreis kennt seit Monaten kein Halten, hat sich mittlerweile sogar oberhalb der 4.000 Dollar-Marke etabliert. Auch Silber hat mittlerweile die 50 Dollar-Hürde überwunden. 1980 und 2011 ist das Edelmetall jeweils an dieser Hürde gescheitert. Doch Gold und Silber sind im Rohstoffsektor längst nicht mehr allein, auch andere Rohstoffe haben sich der Rally angeschlossen.An erster Stelle ist hier natürlich der Kupferbereich zu nennen. Der Kupferpreis hat den Ausbruch über die Marke von 10.300 Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär