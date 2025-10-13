Die KI-Deals im Techsektor haben eine neue Größenordnung erreicht: Nachdem sich OpenAI jüngst satte sechs Gigawatt Rechenleistung bei AMD sicherte, geht es nun gleich um zehn Gigawatt, die OpenAI in Zusammenarbeit mit Broadcom ans Netz bringen will. Die Broadcom-Aktie zieht dank der Nachricht stark an.Konkret wird OpenAI die KI-Beschleuniger (Accelerators) selbst designen, während Broadcom die Produktion, Netzwerksysteme und die technische Infrastruktur liefert. Die Zusammenarbeit umfasst maßgeschneiderte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär