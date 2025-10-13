Mit einem Volksentscheid ist die Hansestadt Hamburg am Sonntag dazu verpflichtet worden, das Klimaschutzgesetz zu ändern und u.a. die Klimaneutralität bereits 2040 statt bis 2045 erreichen zu müssen. Das wird wohl nur mit drastischen Maßnahmen zu erreichen sein, darunter auch ein komplettes Fahrverbot für Verbrenner-Autos ab 2040. Die Volksinitiative "Hamburger Zukunftsentscheid" wurde von der Klimabewegung Fridays for Future angestoßen und wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net