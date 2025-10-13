© Foto: UnsplashOpenAI und Broadcom gaben am Montag bekannt, dass sie gemeinsam 10 Gigawatt maßgeschneiderte KI-Beschleuniger entwickeln und bereitstellen wollen.Die Kooperation geschieht im Rahmen einer branchenweiten Initiative, die darauf abzielt, die KI-Infrastruktur massiv zu skalieren. Die Aktien von Broadcom stiegen nach Bekanntgabe der Nachricht um mehr als 10 Prozent. Zur Markteröffnung knicken die Anteilsscheine ein wenig ein, bewegen sich aber noch eindeutig auf grünem Terrain. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit 18 Monaten zusammen, gehen nun aber erstmals mit ihrer Kooperation an die Öffentlichkeit. Sie planen, eigene KI-Hardware (Chips) in maßgeschneiderte Servergehäuse (Racks) …Den vollständigen Artikel lesen ...
