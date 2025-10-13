14.10.2025 11:00 - Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen für den Oktober
15.10.2025 14:30 - USA: Verbraucherpreise für den September m/m
16.10.2025 14:30 - USA: Erzeugerpreise für den September m/m
16.10.2025 14:30 - USA: Einzelhandelsumsätze für den September m/m
16.10.2025 14:30 - USA: Philadelphia-Fed-Index für den Oktober
17.10.2025 14:30 - USA: Neugeschaffene Stellen ex Agrar für den September
Datenquelle: https://Stock3.comGrafik: https://aktienfinder.net/earningskalender
