© Foto: Andrej Sokolow/dpa

Der kleinste Wink von US-Präsident Donald Trump und der Markt geht in die Knie. Jefferies bewertet nun abermals das Risiko für Apple-Aktien.Da ist der Wurm drin! Kaum hebt Trump gegen China wieder die Fäuste, implodiert der Aktienmarkt. Das ist ein Grund für die Analysten von Jefferies die Daumen für Apple zu senken. Analyst Edison Lee bekräftigt am Montag sein Underperform-Rating und senkt sogar sein Kursziel von 205,16 auf 203,07 US-Dollar. Grund: Das China-Risiko! Denn der Smartphone-Hersteller hält immer noch einen Großteil seiner Produktion in China. Das war auch in der Vergangeheit erfolgreich, da Apple angesagt war im Reich der Mitte. Schritt für Schritt aber haben die chinesischen …