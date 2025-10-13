Mercedes'Benz liefert 40 vollelektrische eVito Tourer an das Unternehmen Schlienz-Tours aus. Der Mobilitätsdienstleister aus dem Rems-Murr-Kreis wird die Elektrofahrzeuge vor allem zur Schülerbeförderung in den Landkreisen Esslingen, Rems-Murr, Ludwigsburg sowie im Stadtgebiet Stuttgart einsetzen. Bei der Schlienz-Tours GmbH & Co. KG handelt es sich um einen traditionsreichen Mobilitätsdienstleister mit Sitz in Kernen-Rommelshausen. Das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net