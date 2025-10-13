Die erneut aufgeflammten Spannungen im Handelsstreit respektive der Zollpolitik zwischen den USA und China lassen die Kurse von Spezialisten für Seltene Erden außerhalb der Volksrepublik regelrecht durch die Decke gehen. Sowohl die Anteile von MP Materials als auch Energy Fuels und Critical Metals legen jeweils um gut 20 Prozent zu.Hintergrund: China hat die meisten Vorkommen und ist der größte Produzent von Seltenen Erden vor Ländern wie Vietnam, Brasilien und Russland. Und US-Präsident Donald ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär