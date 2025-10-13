Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA69867J1057 Panther Minerals Inc. 13.10.2025 CA69867J2048 Panther Minerals Inc. 14.10.2025 Tausch 40:1
VGG7223M1005 Premier African Minerals Ltd. 13.10.2025 VGG7223M1187 Premier African Minerals Ltd. 14.10.2025 Tausch 10:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA69867J1057 Panther Minerals Inc. 13.10.2025 CA69867J2048 Panther Minerals Inc. 14.10.2025 Tausch 40:1
VGG7223M1005 Premier African Minerals Ltd. 13.10.2025 VGG7223M1187 Premier African Minerals Ltd. 14.10.2025 Tausch 10:1
© 2025 Xetra Newsboard