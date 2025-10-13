kundenservice@finanzen100.de

Die Aussicht auf eine Eskalation im Handelskonflikt zwischen China und USA hat am Freitag weltweit die Börsen auf Talfahrt geschickt. Auslöser war eine Aussage von US-Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social, mit der er das geplante Gipfeltreffen mit Chinas Staatspräsident Xi Jiping in Südkorea infrage stellte. Der Dow Jones gab um 1,90 % auf 45.479 Punkte nach, während der marktbreitere S&P 500 2,71 % auf 6.552 Punkte verlor. Der Technologieindex Nasdaq 100 brach sogar um 3,49 % auf 24.221 Punkte ein. Später ruderte Trump aber auf Truth Social etwas zurück: "Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut". Auch in Frankreich hat sich die Lage vorerst entspannt. Nach seiner erneuten Ernennung präsentierte Premierminister Sébastien Lecornu am Sonntag seine neue Regierung. Von diesen Signalen profitierte am Montag auch der Dax. Der deutsche Leitindex startete einen Erholungsversuch und eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,54 % bei 24.372 Punkten. Im weiteren Verlauf schob sich der Dax bis an die Marke von 24.400 Punkten heran.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Sie hier bei unserem Partnerwieder beenden, das gilt nur wenn Sie über unsere Website buchen. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!