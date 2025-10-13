Frankfurt (ots) -Am 7. und 8. November 2025 findet im Forum Messe Frankfurt die World of Trading statt - das bedeutendste Event für Trader, Broker und Investoren im deutschsprachigen Raum. Zwei Tage lang stehen Live-Trading-Sessions, Fachvorträge und praxisnahe Workshops im Mittelpunkt. Neben zahlreichen Top-Referenten sind in diesem Jahr auch die Gründer der Ausbildungsplattform Trading.de, Andre Witzel und Jia Tian Rong, als Speaker auf der Bühne vertreten.Trading.de mit zwei Vorträgen auf der Messe vertretenMit zwei Fachvorträgen bringt Trading.de praxisnahes Wissen rund um den Alltag von berufstätigen Tradern auf die Messebühnen.Der erste Vortrag findet am Freitag, dem 7. November 2025, von 12:00 bis 12:30 Uhr in Raum 5 statt. Unter dem Titel "Price Action - die einfache Trading-Strategie für Berufstätige (https://www.wot-messe.de/veranstaltung/price-action-die-einfache-trading-strategie-fur-berufstatige)" erklären Witzel und Rong, wie sich mit einer klaren Handelsstruktur und verständlicher Methode ein realistischer Einstieg in den Markt umsetzen lässt."Unser Ziel ist, Berufstätigen zu zeigen, dass Trading kein Vollzeitjob sein muss", sagt Gründer Andre Witzel. "Mit einem festen Ablauf und einem klaren System kann man Märkte lesen und gezielt handeln, ohne sich in zu vielen Indikatoren oder Theorien zu verlieren."Im Mittelpunkt steht die sogenannte Price-Action-Methode - eine Strategie, die auf das Lesen von Preisbewegungen setzt und auf technische Hilfsmittel weitgehend verzichtet. Sie richtet sich an Menschen, die täglich nur ein bis zwei Stunden für das Trading aufbringen können und dennoch langfristige Ergebnisse anstreben.Am Samstag, den 8. November 2025, von 9:30 bis 9:55 Uhr, treten Witzel und Rong erneut auf - diesmal auf der Hauptbühne der World of Trading. Der Vortrag "Lerne, wie wir Anfängern helfen, nebenberuflich mit Trading ein Neben- oder Haupteinkommen aufzubauen (https://www.wot-messe.de/veranstaltung/lerne-wie-wir-anfangern-helfen-nebenberuflich-mit-trading-ein-neben-oder-haupteinkommen-aufzubauen)" ist für alle Messebesucher kostenlos zugänglich.Hier geht es um den Aufbau eines systematischen Lernwegs: vom ersten risikofreien Üben bis zum verantwortungsvollen Handel mit echtem Kapital, wie Einsteiger Schritt für Schritt Struktur, Disziplin und Routine in ihr Trading bringen können."Viele Anfänger verlieren den Überblick, weil sie zu viel Theorie konsumieren und zu wenig Praxis erleben", sagt Jia Tian Rong. "Wir zeigen einen Weg, der sich an echten Marktbedingungen orientiert und in den Alltag integrierbar ist."Persönlicher Austausch am MessestandNeben ihren Vorträgen wird Trading.de auch als Aussteller auf der World of Trading vertreten sein. Besucher können sich am Stand direkt mit den Coaches austauschen, Einblicke in die Trading.de Ausbildung gewinnen und den neuen Trading.de Simulator kennenlernen - ein browserbasiertes Tool, mit dem sich Handelsstrategien unter Echtzeitbedingungen üben lassen.Über die Speaker von Trading.deAndre Witzel und Jia Tian Rong sind erfahrene Trader und Gründer der Plattform Trading.de (https://trading.de/). Beide arbeiten ausschließlich mit ihrer eigenen Price-Action-Strategie, die sie in den vergangenen Jahren entwickelt und kontinuierlich verfeinert haben. Ihre Ausbildung richtet sich gezielt an Berufstätige, die Trading strukturiert, praxisnah und mit klaren Regeln erlernen möchten.Bevor sie Trading.de gründeten, sammelten Witzel und Rong selbst umfangreiche Erfahrungen in der Szene, auch mit überteuerten und wenig persönlichen Kursen. Aus dieser Erfahrung entstand der Wunsch, ein transparentes, umsetzbares Ausbildungssystem zu schaffen.Pressekontakt:Andre Witzelinfo@trading.deOriginal-Content von: Witzel Capital LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173046/6136943