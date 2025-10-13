© Foto: wallstreetOnline/KINew York und Kalifornien kämpfen wirtschaftlich - und wenn sich die Lage in diesen Staaten weiter verschlechtert, könnten sie die gesamte US-Wirtschaft mit in die Tiefe ziehen.Diese beiden Staaten schneiden nicht so schlecht ab wie die 22, die sich laut einer aktuellen Studie von Mark Zandi, Chefökonom bei Moody's Analytics, derzeit in einer Rezession befinden. Die Schlussfolgerung von Zandis Forschung ist, dass die US-Wirtschaft untergehen würde, wenn eine dieser beiden großen Ökonomien der USA ins Straucheln gerieten. Wenn Kalifornien ein Land wäre, würde seine Wirtschaft als die viertgrößte der Welt eingestuft, mit einem nominalen Bruttoinlandsprodukt von 4,1 Billionen US-Dollar. New …Den vollständigen Artikel lesen ...
