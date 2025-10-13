OpenAI plant eigene Beschleuniger für Künstliche Intelligenz. Broadcom liefert dafür nicht nur das Chipdesign, sondern übernimmt auch Produktion, Infrastruktur und Systemintegration. Bereits ab der zweiten Jahreshälfte 2026 sollen die neuen Systeme einsatzbereit sein. Die geplante Rechenleistung soll bis 2029 eine Gesamtkapazität von 10 Gigawatt erreichen.Strategische Neuausrichtung mit Signalwirkung Mit dieser Vereinbarung positioniert sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de