Es geht um das australische Unternehmen RPMGLOBAL (450 Beschäftigte, gegr. 1968) mit Sitz in Brisbane, spezialisiert auf digitale Lösungen für den gesamten Bergbau und darüber hinaus im Consulting für die Branche tätig. Der RPM-Umsatz beträgt 48 Mio. $ (74 Mio. AUD) und ist seit 2021 um 14 % jährlich gewachsen. Der Erlös wirkt in Relation zu 63 Mrd. $ Umsatz bei CATERPILLAR irrelevant. Entscheidend ist aber, dass CATERPILLAR mit dem Zukauf seine Position als ein Systemanbieter im Bergbau erweitert. Kartellrechtliche Erlaubnis etc. stehen noch aus, die Führungsgremien sind sich einig. Die CATERPILLAR-Aktie hatte erst am Freitag ein Allzeithoch bei 511,50 $ markiert und ist mit Forward-KGV 26 inzwischen anspruchsvoll bewertet.