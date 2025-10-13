Frankfurt am Main/Bonn (ots) -Der jüdische Publizist Michel Friedman zeigt sich angesichts der Entwicklungen in Nahost hoffnungsvoll. Es sei positiv, dass die meisten arabischen Staaten während der Auseinandersetzung nicht in den Krieg eingetreten seien. "Das wäre vor zehn, zwanzig Jahren undenkbar gewesen. Also die Stabilisierung zwischen den arabischen Staaten und Israel hat die größte Bewährungsprobe durchgehalten. Auch das halte ich für etwas, was wir in unsere Tagebücher eintragen müssen. Und da kommt die Hoffnung her", so Friedman im phoenix-Interview.Weiter sagte er: "Die befreiten Geiseln, leider auch die Leichen, die jetzt nach Israel kommen, aber sie werden begraben werden können, das macht mir Hoffnung. Es macht mir aber auch Hoffnung, dass es möglich geworden ist, in Verhandlungen neben den Kriegshandlungen einen solchen Augenblick herzustellen." Seiner Meinung nach sei der politische Druck allerdings nur durch den militärischen Druck der Israelis möglich geworden. "Ich glaube nicht, dass die Hamas, wäre sie nicht so zerstört wie sie heute ist, zugestanden hätte, den heutigen Tag möglich zu machen", so Friedman.Nun stehe ein neues Kapitel bevor, das zu gestalten nicht nur die Israelis und Palästinenser viel Kraft kosten werde, so Friedman: "Auch Trump muss an diesen Verhandlungen interessiert bleiben. Denn ohne Donald Trump wird in den nächsten Wochen kein positives Ergebnis möglich sein."Das ganze Gespräch sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/Di9Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6136950