Der Aufsichtsrat hat Markus Haupt mit sofortiger Wirkung zum neuen Chief Executive Officer von Seat und Cupra ernannt. Haupt ist bereits seit dem 1. April als Interims-CEO tätig und übernimmt die Rolle nun dauerhaft. Als Wayne Griffiths den SEAT-Chefposten im Frühjahr recht überraschend verließ, ernannte der Aufsichtsrat von Seat und Cupra Produktionsvorstand Markus Haupt zum vorläufigen CEO. Nun wir daraus eine Dauerlösung: Haupt soll in seiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net