Die Rally an den Rohstoffmärkten kennt kein Ende: Zum Wochenstart schwingt sich der Spotpreis für Gold auf ein Rekordhoch. Beflügelt wird das Edelmetall weiterhin durch den sogenannten "Debasement-Trade" sowie die Verunsicherung infolge von Trumps Zollpolitik.Während der US-Dollar an Boden verliert, erleben die Edelmetalle Gold und Silber eine Rally, wie es sie lange nicht mehr gegeben hat. Konkret kletterte der Gold-Spotpreis am Montag bis auf 4.103,70 Dollar und markierte damit ein Rekordhoch.Für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
