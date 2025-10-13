© Foto: Dan Steinberg - InvisionFinanzjournalist Andrew Ross Sorkin warnt vor einer neuen Marktpanik wie 1929. Der KI-Rausch, explodierende Schulden und fehlende Regulierung hätten ein gefährliches Gemisch geschaffen - "es wird zu einem Crash kommen."Andrew Ross Sorkin, Starjournalist der New York Times und Autor von "Too Big to Fail", warnt vor Parallelen zwischen dem heutigen Marktumfeld und der Euphorie vor dem Börsencrash von 1929. In Interviews mit CBS und Bloomberg betont Sorkin: "Es wird zu einem Crash kommen; ich kann Ihnen nur nicht sagen, wann und wie tief er sein wird." Sein neues Buch "1929: Inside the Greatest Crash in Wall Street History" beschreibt, wie sich die damalige Spekulationsblase aufbaute - und …Den vollständigen Artikel lesen ...
