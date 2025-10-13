LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag nach ihrer Talfahrt im späten Freitagshandel einen Erholungsversuch gestartet. Der EuroStoxx 50 stieg um 0,67 Prozent auf 5.568,19 Punkte. Die Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen China wurden inzwischen wieder etwas entschärft.

In Paris beendete der Cac 40 den Handel mit plus 0,21 Prozent auf 7.934,26 Punkte. Der neuen französischen Regierung steht gleich zum Start eine politisch turbulente Woche bevor. Das gerade erst am Sonntagabend ernannte Kabinett muss sich in den ersten Tagen mit dem Haushalt für das hoch verschuldete Land befassen, außerdem droht schon in dieser Woche ein Misstrauensvotum der Opposition.

Außerhalb des Euroraums schloss der schweizerische SMI am Montag mit plus 0,03 Prozent auf 12.484,80 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,16 Prozent auf 9.442,87 Punkte aufwärts.

Nach den Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen China am Freitag waren die europäischen Börsen aufgrund von Befürchtungen hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Weltwirtschaft abgerutscht. Trump hatte als Reaktion auf Chinas umfangreiche Exportbeschränkungen für Seltene Erden mit einer massiven Erhöhung der Zölle auf chinesische Produkte gedroht.

Mittlerweile scheinen sich die Wogen aber etwas zu glätten. Trump schlug wieder versöhnliche Töne an. Auf der Plattform Truth Social schrieb der Republikaner am Wochenende: "Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut! Der hochgeschätzte Präsident Xi hatte nur einen schlechten Moment. Er will keine Depression für sein Land, und ich auch nicht. Die USA wollen China helfen, nicht schaden!!!"

Aktien-Expertin Christine Romar vom Broker CMC Markets wies gleichwohl darauf hin, dass China mit dem Quasi-Monopol an Seltenen Erden ein Faustpfand und den Hebel in den Gesprächen mit den USA in der Hand habe. Die Kurserholung an den Börsen sei deshalb auch nur halbherzig./ajx/he

EU0009658145, FR0003500008, CH0009980894, GB0001383545