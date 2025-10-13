© Foto: Chaos Soccer Gear - Unsplash

Medienberichten zufolge könnte Manchester United, das aktuell in einer sportlichen Krise steckt, schon bald aufgekauft und von der Börse genommen werden. Verschwindet ManU bald von der Börse? Für den englischen Spitzenclub Manchester United verläuft die aktuelle Saison der Premier League bislang bescheiden. Nach sieben Spielen hat die Mannschaft eine magere Ausbeute von 10 Punkten aus drei Siegen und einem Unentschieden erzielt. Auf den aktuellen Leader Arsenal fehlen bereits 6 Punkte, die internationalen Startplätze sind 3 Punkte entfernt. Deutlich besser läuft es hingegen für die Aktie des börsennotierten Fußballvereins. Zwar steht gegenüber dem Jahreswechsel ein Minus von etwa 3 Prozent …