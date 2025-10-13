Der Hersteller von (Glas-)Behältnissen für Arznei, Kosmetik etc. legte das Zahlenwerk für die ersten 3 Quartale vor und direkt meldeten sich Analysten mit neuen Kurszielen. Fast spektakulär JPMORGAN: Kurszielsenkung von 99,30 auf 46 €! Und es bleibt bei "Overweight". Kaum drei Wochen zuvor waren die 99,30 € noch bekräftigt worden. Mit dem heutigen Xetra-Schlusskurs 28,68 € gilt immerhin noch ein Erholungspotenzial von 60 %. Eine "attraktive Einstiegsgelegenheit"? JPM deutet an, es gelte zunächst, momentane Schwierigkeiten zu überwinden.Mit ihrem Absenkmanöver für GERRESHEIMER hatte Deutsche Bank Research bereits früher begonnen. Man war bei 49 € angelangt, nun senkte man die Zielmarke auf 34 €, verbunden mit "Hold". Hier fehlte nicht der (berechtigte) Hinweis auf die akquisitionsbedingt höhere Verschuldung. Zudem werde der Teilverkauf (des Moulded-Geschäfts) unter voraussichtlich weniger günstigen Bedingungen abgewickelt.Großer GERRESHEIMER-Optimist bleibt JEFFERIES. Die New Yorker wiederholten die Einschätzung "Buy" mit Kursziel 66,80 €.Aktuell wird ein Börsenwert von 993 Mio. € ausgewiesen. Was generell den Neustart erlauben würde. Allerdings ist nicht zu erwarten, dass die Euphorie für das Unternehmen direkt neu belebt wird oder Mitbewerber sich hier gegenseitig nach oben ziehen. Unter Rückgriff auf die Charttechnik ist eine Seitwärtsphase im Bereich ober- und unterhalb von 25 € (siehe Chart) zunächst am wahrscheinlichsten.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.