Während Frankreich politisch und Deutschland wirtschaftlich schwankt, zeigen sich Europas Börsen erstaunlich robust. Doch Carsten Klude, Chefvolkswirt der Hamburger Privatbank M.M. Warburg, warnt vor falscher Euphorie."Wenn man die politische Lage in Europa betrachtet, dann gibt es ein deutliches Missverhältnis zwischen den steigenden Aktienkursen und der realen Entwicklung", sagte Klude im Gespräch mit wallstreetONLINE TV. Zwar hätten insbesondere der DAX und südeuropäische Märkte mit teils 20 bis 30 Prozent Plus überzeugt, doch die Stabilität sei brüchig. "Die Nachrichtenlage - ob aus Paris oder Berlin - zeigt, dass das Vertrauen in die politische Handlungsfähigkeit gering bleibt." …Den vollständigen Artikel lesen ...
