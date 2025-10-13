© Foto: Gage Skidmore - ZUMA Press Wire

Der Bestsellerautor von Rich Dad, Poor Dad warnt vor einem globalen Crash, der alles übertrifft, was die Märkte je erlebt haben - und verrät, welche Assets jetzt Schutz bieten.Robert Kiyosaki, Autor des Finanzbestsellers "Rich Dad, Poor Dad", verschärft seine Warnungen vor einem historischen Markteinbruch. Der 78-Jährige spricht vom "größten Crash der Weltgeschichte", der 2025 eintreten werde - und diesmal nicht nur Aktien, sondern auch Rentenfonds und den US-Dollar selbst treffen könnte. "Ich habe es euch gesagt, der größte Crash der Weltgeschichte wird passieren", schrieb Kiyosaki am Wochenende auf X. "Dieser Crash wird dieses Jahr stattfinden. Die Renten der Baby-Boomer werden vernichtet …