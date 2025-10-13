© Foto: Wavebreak Media LTD - FreepikDie Volatilität am Aktienmarkt ist "dank" US-Präsident Donald Trump zurück. Die Aktie von US-Pharmakonzern Pfizer bietet Sicherheit und stabile Cashflows. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Pfizer Die erneute Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China und der damit verbundene Kurseinbruch am Freitag sorgten inmitten der anhaltenden Diskussionen um historisch teure Bewertungen am Aktienmarkt für einen Weckruf unter Anlegerinnen und Anlegern: Jetzt ist nicht mehr die Zeit, über weitere Investments in spekulative, sondern in defensive Werte nachzudenken. Dazu gehören beispielsweise Titel mit einem niedrigen Beta. Darunter wird diejenige Kennziffer verstanden, welche die …Den vollständigen Artikel lesen ...
