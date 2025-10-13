The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.10.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.10.2025
ISIN Name
CA69867J1057 PANTHER MINERALS INC.
DE000CZ457D4 COBA MTH S.P85
VGG7223M1005 PREMIER AFRICAN MINERALS
