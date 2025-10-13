SCHARM EL SCHEICH (dpa-AFX) - Nach seinem Kurzbesuch im Nahen Osten ist US-Präsident Donald Trump in Richtung Washington abgereist. Trump stieg dafür im ägyptischen Scharm el Scheich in die Regierungsmaschine "Air Force One", wie auf Bildern in arabischen Fernsehsendern zu sehen war. Damit endet sein eintägiger Besuch in der Region, bei dem er mehrfach von einem Ende des Gaza-Kriegs sprach und von einem nun beginnenden Frieden im Nahen Osten.

In Israel hatte sich Trump zunächst mit Geiselfamilien getroffen und eine Rede im Parlament gehalten. In Ägypten unterzeichnete er dann mit den Staatschefs Ägyptens, Katars und der Türkei ein nach seinen Worten "umfassendes" Dokument, das die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas festigen soll. An der Zeremonie nahmen unter anderem auch Bundeskanzler Friedrich Merz, der britische Premier Keir Starmer und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron teil./jot/DP/he