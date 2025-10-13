Synthetix-Kurs-Prognose: Steigt führende Perp-DEX von Ethereum bald 69x?

Ethereum stellt noch immer das führende Ökosystem für dezentrale Angebote dar, was unter anderem auf den Entwicklungsvorsprung und die höher wahrgenommene Sicherheit zurückzuführen ist. Bei Synthetix handelt es sich um eine Derivate-Liquiditätsschicht, welche bald ihre eigene Perp-DEX starten wird. Somit wird der Dienst nicht nur von anderen, sondern auch dem Projekt selbst genutzt, weshalb SNX von dem Perp-DEX-Boom nun überdurchschnittlich profitieren könnte. Erfahren Sie jetzt nähere Details in diesem Artikel.

Das ist Synthetix und so hat es sich entwickelt

Bei Synthetix handelt es sich um eine dezentrale Liquiditäts-Schicht für Derivate, welche auf der Ethereum-Blockchain und dessen Layer-2 Optimism beheimatet und mittlerweile auch Base und Arbitrum nutzbar ist. Bald sollen auch weitere EVM-Chains und eine Cross-Chain-Interoperabilität hinzukommen, während Chainlink das Orakel ist. Finanziell unterstützt wurde Synthetix unter andere von Framework Ventures, Coinbase Ventures, Paradigm und IOSG.

Das Protokoll unterstützt auch das Hinterlegen von unterschiedlichen Sicherheiten (Multi-Collateral), womit sich das Risiko im Vergleich zu der vorher reinen Besicherung mit dem eigenen SNX-Coin verringern lässt, da die Volatilität durch mehrere Assets verringert wird.

Synthetix Exchange is back with a bang



We're relaunching Synthetix Exchange with new collateral types on Base and a fresh look. With our flagship frontend for decentralized Perps, Synthetix is ready to redefine trading.



Let's dive in pic.twitter.com/SKc20ZvEMv - Synthetix (@synthetix_io) December 17, 2024

Bisher handelt es sich bei Synthetix noch um eine Liquiditäts-Schicht ohne eine eigene Frontend-Börse, die von anderen DEXs wie Kwenta, Polynomial, dHEDGE und Lyra genutzt werden kann, welche dafür Volumen-Belohnungen erhalten. In diesem Jahr soll jedoch auch eine eigene Perp-DEX auf Ethereum hinzukommen. Diese soll CLOB (Central Limit Order Book) mit Off-Chain-Matching und On-Chain-Settlement nutzen.

Darüber hinaus hat Synthetix den eigenen mit USD gesicherten Stablecoin snxUSD herausgegeben, der früher noch als sUSD bekannt war. Jedoch ist es kein klassischer Stablecoin, sondern ein auf Schulden basierter Sicherheits-Stablecoin, der innerhalb des Protokolls verwendet wird. Emittiert wird er, wenn die Nutzer etwa SNX oder ETH als Sicherheit hinterlegen. Dabei kommt die Liquidität aus einem Pool und nicht aus AMM-Paaren.

Jetzt bei Krypto-Trading Gebühren sparen!

Diese Ereignisse bestimmen nun den SNX-Kurs

Früher war der SNX-Coin inflationär, um auf diese Weise Anreize für die Staker bereitzustellen. Seit dem Übergang zu V3 wurden die Tokenomics jedoch angepasst und belohnen nur noch basierend auf den echten Erträgen. Somit kann eine Verwässerung des Tokenwertes verhindert werden.

Darüber hinaus wurde wie bei anderen Derivate-DEXs der Governance-Vorschlag SIP-345 unterbreitet, der vorsieht, 50 % der Nettogebühren nach Abzug des Integrator-Anteils für Buybacks und Burnings zu verwenden. Die übrigen 50 % sollen hingegen an die Liquiditätsanbieter der jeweiligen Chains gehen. Das Andromeda-Release erwähnt jedoch nur 40 % der über Base erwirtschafteten Gebühren dafür zu nutzen.

Es ist zwar ein geringerer Anteil der Einnahmen als bei anderen, aber dennoch nicht wenig. Damit sich diese allerdings in einem ähnlichen Ausmaß wie bei den anderen Derivate-DEXs bemerkbar machen, müssten die On-Chain-Daten von Synthetix noch nachziehen. Denn bisher liegen die jährlichen Einnahmen laut DeFiLlama lediglich bei 24.839 USD, während die anderen täglich Millionen erwirtschaften.

Synthetix-Chart | Quelle: Tradingview

Das Interesse an Synthetix hat auch im Zuge des geplanten Trading-Wettbewerbs zugenommen, welcher schon am 20. Oktober stattfinden und um ein Preisgeld von 1 Mio. USD gehen soll. Denn seit dem 13. Oktober werden die Voreinzahler und Lotterie-Gewinner bekannt gegeben, zu denen auch einige KOLs zählen und die Aufmerksamkeit noch einmal steigern. Zudem wird bald endlich die eigene Handelsplattform in Betrieb genommen.

Aktuell wird der SNX-Coin vollständig verwässert erst mit 812,19 Mio. USD bewertet, was im Vergleich zu den anderen Derivate-DEX-Coins wie HYPE und ASTER sehr wenig ist. So hat Hyperliquid bereits eine FDV von bis zu 57,4 Mrd. USD erreicht und Aster von 20,0 Mrd. USD, was somit 69,21x bis 24,13x entsprechen würde.

Zumindest ein Anstieg auf 5 Mrd. USD scheint aufgrund der deutlich größeren Nützlichkeit möglich, was bereits 6,03x und ein SNX-Kurs von 18,09 USD wären - noch immer unter dem SNX-Allzeithoch von 28,77 USD. Aufgrund des Bullenmarktes und Hypes um Derivate-DEXs könnten dies schnell erreicht werden. Langfristig könnte sich Synthetix wegen der Bedeutung von Ethereum sogar als das führende Derivate-Protokoll und die führende Perp-DEX durchsetzen, was noch deutlich höhere Bewertungen möglich macht.

Jetzt Kryptos mit System profitabler traden!

Automatisches Analysesystem für Kryptos begeistert immer mehr

Der Vorverkauf des neuartigen Krypto-Trading-Bots Snorter hat mittlerweile schon mehr als 4,64 Mio. USD eingenommen, da sich die frühen Anleger den niedrigen Preis für den SNORT-Coin sichern wollen. Denn dieser schaltet die maximalen Vorteile wie niedrigste Gebühren der Kryptoindustrie und die erweiterten Funktionen wie Analysefähigkeiten frei.

Mit Letzteren kann der Handelsroboter dank seiner hohen Geschwindigkeit die steil im Kurs steigenden Coins schon vor den anderen Anlegern aufspüren. Dies geschieht dadurch, dass er die Transaktionswarteschlangen, die Validatoren-Feeds und die Liquiditätspools überwacht, sodass die Daten vor der endgültigen Verarbeitung bereits gesehen werden.

Außerdem werden über das automatische Analysesystem die Smart Contracts der Coins auf Gefahren wie Honeypots, Rug Pulls und geringe Aktivität überprüft sowie die chancenreichsten Investmentideen hervorgehoben. Zudem kann Snorter dank seiner Einbindung in den Telegram-Messenger praktische Benachrichtigungen an seine Nutzer ausgeben.

Nach Einschätzung der Analysten von CryptoNews könnte der SNORT-Coin nach der Markeinführung um 11x steigen, während Borch Crypto sogar von 100x ausgeht. Diese Prognosen beziehen sich jedoch auf den aktuellen Vorverkauf, der nur noch für weniger als sieben Tage verfügbar ist.

Jetzt frühzeitig in Snorter investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.