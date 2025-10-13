Krypto-Markt steigt bis an 4 Bio. USD: Löst Wall Street Pepe nächste Memecoin-Rally aus?

Der Krypto-Markt konnte sich Anfang der Woche schnell wieder von dem Flashcrash von Freitag erholen, welcher über das Wochenende zu einem Verlust von fast 12 % der Marktkapitalisierung der gesamten Kryptoindustrie führte.

Am Montag sind jedoch die Bullen schnell wieder zurückgekehrt, nachdem sich herausgestellte, dass es sich bei der Auseinandersetzung zwischen China und den USA nur um ein Missverständnis gehandelt hatte.

Somit hat es der Krypto-Markt schnell wieder bis an die Marke von 4 Bio. USD geschafft. Dies deutet darauf hin, dass die überhebelten Trader und die schwachen Hände erstmal aus dem Markt gespült wurden sowie dieser für neue Anstiege bereit ist.

Für die Bullen bieten sich nun hingegen wieder deutlich attraktivere Bewertungen. Während sich die Kryptoindustrie wieder erholt, wird Wall Street Pepe zwischen dem 14. und 15. Oktober den AirDrop der überbrückten Solana-WEPE-Token beginnen.

Somit wird Coin WEPE zu einem einheitlichen Token, der auf den beiden Blockchains von Ethereum und Solana verfügbar ist, bei denen es sich um zwei der führenden Ökosysteme der Kryptoindustrie handelt.

Der höhere Nutzen mit der kettenübergreifenden Verwendung mit einer größeren Investor-Community und einer höheren Liquidität zusammen mit dem bullischen Sentiment scheint jetzt den perfekten Zeitpunkt für das nächste Wachstumskapitel von WEPE und seiner Armee von Unterstützern darzustellen, die schon von Anfang an dabei ist.

Krypto-Markt bounct nach Verlust von 19 Mrd. USD, während WEPE nächsten Schritt vorbereitet

Aufgrund der angedrohten Zölle der USA in Höhe von 100 % kam es zu Panikverkäufen der Kryptowährungen, welche allein auf dem Derivatemarkt zu einer Liquidierung von Positionen im Umfang von 19 Mrd. USD geführt haben. Somit wurden selbst einige Wale aus dem Markt gespült.

In diesem Zusammenhang verlor Bitcoin an nur einem Tag 7,8 % seines Wertes und fiel von 122.582 USD bis auf weniger als 110.000 USD. Noch höher fiel der Verlust bei Ethereum mit 12,33 % aus, der den Coin von 4.368 USD bis auf 3.435 USD stürzen ließ.

Mittlerweile scheint der Schock vom Wochenende überstanden zu sein, was sich auch an dem Sentiment der Investoren erkennen lässt. So konnte sich der Crypto Fear & Greed Index mittlerweile wieder aus der Zone der Angst in die Neutralität bewegen.

Noch immer liegt mehr als der halbe Oktober vor den Investoren, der saisonal betrachtet für Bitcoin einer der besten Monate in der Geschichte war. Deshalb sind die Investoren auch umso bullischer gestimmt.

Für den Memecoin Wall Street Pepe könnte es keinen besseren Zeitpunkt geben. Denn die Brücke zu Solana wird nun ein Tor zu einem vollkommen neuen Ökosystem eröffnen, was dem Kursverlauf zu einem weiteren Schwung verhelfen könnte.

Darüber hinaus fand kürzlich eine Verringerung der Umlaufversorgung durch das Early-Acces-Burning statt. All dies kann den potenziellen Aufwärtstrend jetzt noch einmal zusätzlich beflügeln, während die Investoren wieder ein größeres Interesse an renditestärkeren Assets wie Memecoins entwickeln.

Solana-Frühzugang vernichtet 5,2 Mrd. WEPE-Coins

Die Solana-Frühphase von Wall Street Pepe wurde in der vergangenen Woche abgeschlossen und hat in diesem Zusammenhang 5,2 Mrd. WEPE-Coins über Burnings vernichtet. All dies hat sich auch förderlich auf den Kurs ausgewirkt.

Die Investoren trugen zur Expansion auf Solana bei, was durch die Käufe geschah, welche WEPE-Token automatisch zu einem Preis von 0,001 USD verbrannt haben, der dem US-Dollarwert der Transaktion zum Zeitpunkt des Kaufs basierend auf dem aktuellen Marktpreis von WEPE entsprach.

Sofern beispielsweise ein ETH-WEPE zu einem Kurs von 0,0001 USD an den Kryptobörsen gehandelt wurde, wurden für jeden SOL-WEPE entsprechend zehn Coins auf Ethereum vernichtet. Wäre der Kurs hingegen bei 0,0005 USD gewesen, dann nur zwei Token.

Die verbrannten Beträge werden nun als Nächstes für die Teilnehmer als überbrückte WEPE auf Solana zur Verfügung gestellt. Dabei erhalten sie am Dienstag und Mittwoch die Coins automatisch an ihre Wallets.

Somit entfällt das manuelle Beanspruchen von Token, während sich alle Käufe und Burnings nachverfolgen verlassen. Für frühe Investoren hat dies zur Folge, dass das Tokenangebot inzwischen geringer ist und dass sie einen proportional größeren Anteil der Gesamtmenge halten.

Die verbleibende Lücke zwischen den verbrannten und den verteilten Coins wird noch mit Treasury-Token aus früheren Rückkäufen geschlossen. Alle ursprünglichen Vernichtungen bleiben derweilen dauerhaft über die Blockchain nachvollziehbar.

Attraktivere Tokenomics und Community-Fokus verbessern Aussicht für WEPE

Zusammen mit dem Rest des Krypto-Marktes konnte sich auch der WEPE-Coin erholen und über die vergangenen 24 Stunden zeitweise ein Kursplus von 11 % verzeichnen. Dies könnte jedoch angesichts der jüngsten Entwicklungen erst der Anfang sein.

Denn weiterhin hat Wall Street Pepe einen starken Fokus auf seine Community gelegt und leitet seinen exklusiven Alpha-Chat. Letzterer ist dafür bekannt geworden, dass er seinen Mitgliedern Investmentideen mit Renditen von über 1.000 % beschert hat.

Hinzu kommt seit Neuestem auch die eigene Kollektion mit 5.000 NFTs, welche kürzlich eingeführt wurde und bereits ein reges Interesse mit einem Sekundärverkaufsvolumen von 8,2 ETH verzeichnet hat.

Indessen wurde auch noch die Gesamtversorgung von Wall Street Pepe um 2,6 % verringert, während der Coin auf das Ökosystem von Solana expandiert ist. Somit werden die besten Voraussetzungen für explosive Anstiege geboten.

Wenn Sie nähere Informationen über Wall Street Pepe suchen, können Sie diese auf der offiziellen Website finden. Alternativ werden Sie über die sozialen Medien wie X, Telegram, Instagram und Discord zeitnah über die neuesten Entwicklungen aufgeklärt.

In der Zeit, in der Sie auf den Solana-AirDrop von WEPE warten, können Sie Ihre Solana-Wallet in die Best Wallet integrieren, welche zu den besten digitalen Geldbörsen zählt. Somit können Sie praktisch über einen Ort auf alle Ihre digitalen Assets zugreifen. Herunterladbar ist sie wie gewohnt über den Google Play Store und den Apple App Store.

