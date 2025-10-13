Bitcoin-Korrektur sorgt für Verunsicherung: Droht weiterer Kursrückgang?

Der Bitcoin und der gesamte Kryptomarkt befinden sich aktuell in einer deutlichen Korrekturphase, die bei Anlegern und Großinvestoren für Verunsicherung sorgt. Die Befürchtung eines bevorstehenden großen Ausverkaufs macht sich breit, während der Bitcoin-Kurs in den vergangenen sieben Tagen um rund 10 Prozent gefallen ist. Doch stellt sich die Frage, ob diese Sorgen berechtigt sind oder ob der Markt bald wieder eine positive Wendung nimmt.

Aktuelle Marktsituation: Bitcoin hält wichtige Unterstützung

Wirft man einen Blick auf die vergangenen sieben Tage, dann steht der Bitcoin rund 10 Prozent in der Verlustzone, trotz einer leichten Korrektur in den vergangenen Stunden. Wichtig ist an dieser Stelle anzufügen, dass der Bitcoin kürzlich auf die Marke von 110.000 US-Dollar gestürzt ist, der Widerstand jedoch gehalten hat. Derzeit steht der Altcoin bei einem Kurs von rund 114.000 US-Dollar.

Mit solch einer Entwicklung steht der Bitcoin allerdings nicht alleine da, denn auch zahlreiche andere Kryptowährungen von Newcomern bis Altcoins haben zahlreiche Verluste hinnehmen müssen. Das beste Beispiel dafür ist Ethereum, mit einem Negativ von 11 Prozent in einer Woche, trotz eines Ausbruchs von mehr als 7 Prozent in den vergangenen 24 Stunden. Auch der XRP-Token hat einen Verlust von 14,5 Prozent in einer Woche und 18,5 Prozent in einem Monat hinnehmen müssen.

Trump-Zölle als Hauptursache der Marktverluste

Wer nach den Gründen für die deutlichen Verluste sucht, der wird bei den Strafzöllen fündig, die der US-Präsident Donald Trump gegenüber China angekündigt hat. Nach aktueller Planung sollen es satte 100 Prozent sein, die anberaumt sind. Für die Investoren und Anleger war das Grund genug, um sich aus dem Markt in breiter Front zurückzuziehen.

Von den Verlusten betroffen war allerdings nicht nur der Bitcoin bzw. der Kryptomarkt, sondern der komplette Finanzmarkt, denn auch für zahlreiche Aktien ging es in den letzten Tagen stark abwärts. Trotz der aktuellen Verluste sehen Experten mittelfristig dennoch Potenzial. Im kommenden Jahr wird eine realistische Chance gesehen, dass bis Ende des Jahres ein Bitcoin-Preis von 200.000 US-Dollar zur Realität wird. Der aktuelle Zeitpunkt könnte sich daher langfristig betrachtet als sehr lohnend für einen Einstieg erweisen.

Bitcoin Hyper: Presale-Chance mit hohem Potenzial

Bitcoin Hyper gehört zu den jungen Token, denen derzeit ein sehr hohes Potenzial zugerechnet wird und zugleich für eine Innovation am Kryptomarkt sorgt. Ein wesentlicher Punkt für das hohe Potenzial des Newcomers ist die geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoins bei rund 2,3 Billionen US-Dollar.

Doch es ist eine gewisse Schnelligkeit beim Kauf geboten, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund einem halben Tag. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen Schritten durchgeführt werden. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.