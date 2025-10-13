Snorter erreicht mit ICO 4,64 Mio. USD: Übertrifft er die 230x von Banana Gun?

Der Timer des Vorverkaufs des Telegram-Handelsroboters Snorter (SNORT) zeigt mittlerweile nur noch weniger als 7 Tage an, sodass er schon bald von den Kryptobörsen eingeführt wird. Nun drängt die Zeit für diejenigen, welche sich den SNORT-Coin noch während des Vorverkaufsangebots unter dem Listungspreis sichern wollen.

Die Investoren haben sich aufgrund der neuartigen Architektur für den SNORT-Token entschieden. Er zeichnet sich durch ein Solana-natives Design mit Multichain-Fähigkeit aus, welches von dem eigenen Coin angetrieben wird, der die überdurchschnittlichen Renditen früher Trading-Bot-Erfolgsgeschichten wie Banana Gun (BANANA) replizieren könnte.

Allerdings konnte Banana Gun mit seinem Vorverkauf lediglich 1,2 Mio. USD einnehmen und bis auf eine Marktkapitalisierung von 276 Mio. USD steigen, was einer Wertsteigerung von 230x entspricht.

Die hohe Summe aus dem Presale von Snorter von fast 5 Mio. USD deutet auf eine noch stärkere Entwicklung hin. Zum aktuellen Zeitpunkt wird der SNORT-Coin für 0,1077 USD angeboten, allerdings wird der Preis bis zum Abschluss des Fundraisings schrittweise erhöht.

Snorter Bot übertrifft schon jetzt Banana Gun

Viele Investoren von Snorter ziehen Parallelen zu den Anfängen des Krypto-Handelsroboters Banana Gun, welcher mit seinem Vorverkauf allerdings gerade einmal nur 1,2 Mio. USD einnehmen konnte.

Bereits jetzt hat SNORT ihn mit seinen annähernd 5 Mio. USD um ein Vielfaches übertroffen, was er innerhalb von nur rund einem Monat erreicht hat. Der Betrag entspricht rund dem 3,8-Fachen der Summe von Banana Gun und verdeutlicht das große Interesse und die Überzeugung der Anleger.

Kürzlich erreichte Banana Gun mit seinem Trading-Bot in einem Zeitraum von einer Woche ein Handelsvolumen von 293 Mio. USD. Dies führte auch dazu, dass der eigene BANANA-Coin auf ein Allzeithoch von 78,70 USD stieg.

https://www.coingecko.com/en/coins/banana-gun

Im Vergleich zum Vorverkauf erreichte das Projekt eine Wertsteigerung von 230x. Aber auch mit seiner aktuellen Bewertung von 56 Mio. USD und einem Tokenpreis von 14,81 USD sitzen frühe Anleger noch immer auf einem Buchgewinn von 46,7x.

Schon jetzt entspricht die Marktkapitalisierung von Snorter ungefähr der von Banana Gun, obwohl der Coin noch nicht einmal von den Kryptobörsen eingeführt wurde. Dies verdeutlicht das große Steigerungspotenzial.

Da SNORT schon jetzt BANANA in seiner Frühphase übertroffen hat, stellt sich die Frage, wie weit es Snorter noch schaffen kann, wenn er erstmal von den Kryptobörsen eingeführt wurde. Angesichts des technologischen Vorsprungs gegenüber anderen Trading-Bots könnte sich der Abstand auch in den Bewertungen äußern.

Snorter nutzt Solana-Durchsatz und erreicht höhere Suchleistung

Im Unterschied zu Banana Gun zeichnet sich der Snorter Bot durch die Wahl von Solana als zugrundeliegende Blockchain aus. Denn auf diese Weise sorgt er für eine schnelle Exekution der Trades, ohne die Überlastungen und Gas-Kosten, welche die Ethereum-basierten Handelsroboter plagt.

Trotzdem sind die meisten Krypto-Trading-Bots auf der ETH-Chain angesiedelt, wie Banana Gun und Maestro. Sie wurden zwar auch auf andere Blockchains expandiert, jedoch werden sie trotzdem von dem kleineren Transaktionsdurchsatz und den höheren Betriebskosten der Layer-1 belastet.

Snorter lässt sich in dieser Hinsicht hingegen eher mit Trojan vergleich, welcher ebenfalls auf Solana basiert. Allerdings sind dessen Dienste lediglich auf die Solana-Blockchain beschränkt, was seine Nützlichkeit deutlich schmälert. Im Unterschied dazu wird Snorter bald auch für Ethereum und danach auf der BSC, Polygon und Base verfügbar sein.

https://snortertoken.com/

Während Banana Gun die Handelsausführung nach der Eingabe einer Smart-Contract-Adresse automatisiert, geht der Snorter Bot sogar noch einen Schritt weiter. Denn er kann die Coins noch vor ihrem Boom identifizieren, risikoreiche Investmentideen herausfiltern und Echtzeitbenachrichtigungen über Telegram ausgeben.

Snorter nutzt einen mehrschichtigen Intelligenz-Stack, welcher unentwegt die Transaktionswarteschlangen, Validatoren-Feeds und Liquiditätspools von Solana scannt, um die neuen Coins in Echtzeit aufzuspüren.

Danach werden die Daten durch das automatische Analysesystem für Smart Contracts und Liquidität überprüft sowie gefiltert, um Honeypots, Rug Pulls, tote Coins und mehr effizient zu vermeiden. Somit handelt es sich um eine Art datengesteuerte Suchmaschine, mit welcher die Trader auf verifizierte Chancen reagieren, bevor sie der breite Markt überhaupt bemerkt.

Analysten prognostizieren für SNORT-Coin zweistellige bis dreistellige Renditen

Aufgrund des großen Interesses während des Vorverkaufs und der technologischen Vorteile verwundern die bullischen Prognosen für den SNORT-Coin nicht. So erwarten unter anderem die Analysten von InsideBitcions, dass er nach seiner Markteinführung um 30x steigen könnte, was etwas weniger als die 46,7x von Banana Gun wäre.

Die Krypto-Experten von CryptoNews rechnen in diesem Jahr hingegen mit einem Allzeithoch von 1,21 USD. Basierend auf dem aktuellen Vorverkaufspreis würde dies einer Rendite von 11,2x entsprechen, wobei die potenziellen Staking-Zinsen noch nicht einmal berücksichtigt wurden.

Quelle: https://cryptonews.com/price-predictions/snorter-token-price-prediction/

Besonders optimistisch ist Borch Crypto gestimmt, nach dessen Einschätzung der SNORT-Token sogar um 100x steigen kann, was das zunehmende FOMO bezüglich des neuartigen Krypto-Trading-Bots unterstreicht.

Zwar wären diese Gewinne niedriger als die von Banana Gun, jedoch dennoch sehr attraktiv. Zudem unterstreichen sie die wachsenden Erwartungen an den Handelsroboter. Außerdem könnten die bisherigen Prognosen konservativ sein, sobald der Handelsroboter erst einmal die ersten Onchain-Daten präsentiert.

Mit den entsprechenden Fundamentaldaten kann die Zukunft des SNORT-Coins noch viele höhere Bewertungen begünstigen. Bald wird der Token auch Governance und Premium-Funktionen freischalten, welche zu den bisherigen Vorteilen wie den niedrigsten Handelsgebühren der Telegram-Trading-Bots von 0,85 % hinzukommen.

All diese Vorzüge könnten zusammen mit der hohen Nachfrage zu einer Verringerung der Umlaufversorgung und somit steigenden Preisen führen, sobald der Coin erst einmal von den Kryptobörsen eingeführt wurde.

Letzte Woche für den Presale von Snorter

Die letzte Woche des Vorverkaufs könnte darüber entscheiden, wer die höchsten Gewinne mit dem SNORT-Coin erzielt, da er nur noch jetzt unter dem Listungspreis erworben werden kann. Möglich ist dies über die Website mit SOL, ETH, BNB, USDT, USDC und Bankkarten.

Neu gekaufte Token können Sie sofort in dem Staking-Smart-Contract einsetzen, um im Gegenzug dafür ein passives Einkommen von dynamischen 109 % pro Jahr zu erhalten.

Für eine nahtlose Teilnahme an dem Vorverkauf wird die Nutzung der Best Wallet empfohlen, die zu den besten Wallets zählt. Denn über sie können Sie direkt an dem Presale teilnehmen, die Coins beanspruchen sowie den Bestand schon vor der Markteinführung überwachen. Diese finden Sie im Google Play Store und im Apple App Store.

Schließen Sie sich auch der Gemeinschaft von Snorter auf X und Instagram an.

Jetzt Snorter besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.