Über 1.200 Teilnehmer aus 70 Ländern und 16 hochrangige ministerielle Delegationen

Die World Free Zones Organization hat ihren 11. jährlichen Weltkongress in Hainan vom 10. bis 12. Oktober erfolgreich beendet. Die Veranstaltung zog über 1.200 Teilnehmer aus 70 Ländern an, darunter 16 hochrangige ministerielle Delegationen und Vertreter internationaler Wirtschafts- und Handelsorganisationen.

HE Miguel Lecaro, Ambassador of the Republic of Panama to China, receiving the flag from H.E. Dr. Mohammed Al Zarooni (Photo: AETOSWire)

Am Abschlusstag wurde die Jahreshauptversammlung abgehalten, während der eine Reihe strategischer Beschlüsse zur Verbesserung des operativen Rahmenwerks der Organisation und zur Stärkung ihres globalen Netzwerks von Freihandelszonen gefasst wurden. Darüber hinaus wurde der Vorstand der World FZO für eine neue Amtszeit gewählt.

An der Abschlusszeremonie nahmen Liu Xiaoming, Gouverneur der Provinz Hainan, und S.E. Dr. Mohammed Al Zarooni, Chairman der World FZO, sowie eine Reihe hochrangiger Offizieller und Teilnehmer aus verschiedenen Ländern teil.

Liu Xiaoming bedankte sich herzlich für die Wahl von Hainan als Austragungsort dieser bedeutenden internationalen Veranstaltung und wies darauf hin, dass der Weltkongress der World FZO eine wichtige Plattform für den Austausch globaler Expertise in der Entwicklung von Freihandelszonen und der Förderung der internationalen wirtschaftlichen Integration sei.

S.E. Dr. Al Zarooni betonte, dass der diesjährige Kongress ein entscheidender Meilenstein in der Geschichte der Organisation und ein Startschuss für eine neue Phase der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Freihandelszonen sei.

Dr. Mohammed führte aus: "Freihandelszonen haben bewiesen, nicht mehr nur als Handelszentren zu fungieren. Sie sind vielmehr zu integrierten wirtschaftlichen Ökosystemen geworden, die zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen, eine wirtschaftliche Diversifizierung ermöglichen und die Widerstandsfähigkeit globaler Lieferketten stärken."

Einer der Höhepunkte des dritten Tages war die Eröffnung des ersten umfassenden internationalen Forums zur Entwicklung von Freihandelszonen in China, an der hochrangige Führungskräfte und Vertreter von Freihandelszonen und Wirtschaftsbehörden aus aller Welt teilnahmen.

In den Keynotes wurde die wegweisende Erfahrung Chinas bei der Entwicklung umfassender Wirtschaftszonen und deren Einfluss auf die Stärkung der wirtschaftlichen Integration im Rahmen der Belt and Road Initiative hervorgehoben. Ein weiterer Themenschwerpunkt war Chinas Politik der wirtschaftlichen Öffnung und die Rolle von Freihandelszonen bei der Förderung des internationalen Handels und der Investitionen.

Im Rahmen der Abschlussveranstaltung des 11. Weltkongresses der World FZO nahm Seine Exzellenz Miguel Lecaro, Botschafter der Republik Panama in China, die Flagge von S.E. Dr. Mohammed Al Zarooni entgegen, womit die Rolle Panamas als Gastgeber des 12. Weltkongresses, der für Juli 2026 geplant ist, besiegelt wurde.

