? Setzt neuen Standard für sicher gesteuerte FPGAs mit vollständig CNSA-2.0-konformer Post-Quantum-Kryptografie, Krypto-Agilität und Hardware Root of Trust für Infrastrukturen der nächsten Generation ?

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), führender Anbieter energieeffizienter programmierbarer Technologien, hat heute die FPGA-Familie "Lattice MachXO5-NX TDQ" vorgestellt, die ersten FPGAs der Branche mit vollständiger "Commercial National Security Algorithm (CNSA) 2.0"-konformer Unterstützung für postquantenfähige Kryptografie (PQC). Basierend auf der preisgekrönten "Lattice-Nexus"-Plattform bieten MachXO5-NX-TDQ-FPGAs unvergleichliche Sicherheit, Zuverlässigkeit sowie Flexibilität für Anwendungen in den Bereichen Computing, Kommunikation, Industrie und Automobil, angesichts zunehmender Bedrohungen durch quantengestützte Cyberangriffe.

"Die Fortschritte im Quantencomputing erhöhen die Dringlichkeit, quantenresistente Sicherheit in allen Branchen einzuführen", sagte Esam Elashmawi, Leiter Strategie und Marketing bei Lattice Semiconductor. "Mit MachXO5-NX TDQ bringt Lattice als erster Anbieter eine Secure-Control-FPGA (sicher gesteuerte FPGA) auf den Markt, die nicht nur aktuelle Sicherheitsanforderungen erfüllt, sondern dank Krypto-Agilität und Hardware Root of Trust die Infrastruktur unserer Kundschaft langfristig gegen neue Bedrohungsszenarien absichert."

Die FPGA-Familie Lattice MachXO5-NX TDQ stattet Kunden mit Folgendem aus:

Vollständige Suite CNSA-2.0-konformer PQC-Funktionen Erste und einzige komplette Einbindung von PQC-Algorithmen gemäß CNSA 2.0 und den vom National Institute of Standards and Technology (NIST) genehmigten Standards (LMS, XMSS, ML-DSA, ML-KEM, AES256-GCM, SHA2, SHA3, SHAKE) zum Schutz vor Quantenbedrohungen Authentifizierter und/oder verschlüsselter Bitstream, um Datenintegrität sowie Schutz vor unbefugtem Zugriff mittels ML-DSA, LMS, XMSS, AES256 zu gewährleisten Einzigartige, zum Patent angemeldete Krypto-Agilität mit Vor-Ort-Updatefähigkeit der Algorithmen sowie Anti-Rollback-Versionsschutz zur kontinuierlichen Anpassung an sich entwickelnde Standards Sicheres Schlüsselmanagement für Bitstreams mit widerrufbaren Root-Keys und abgestufter Schlüsselhierarchie für PQC- und klassische Schlüssel

Erweiterte Kryptografie Vollständiges Set erweiterter symmetrischer und klassischer asymmetrischer Kryptografieverfahren (AES-CBC/GCM 256 Bit, ECDSA-384/521, SHA-384/512, RSA 3072/4096 Bit) zum Schutz von Bitstreams und Anwenderdaten Unterstützung von "Device Identifier Composition Engine (DICE)", "Security Protocol and Data Model (SPDM)" sowie "Lattice SupplyGuard", die Attestation und sichere Lebenszyklus- bzw. Lieferkettenverwaltung für zukunftsfähige End-to-End-Sicherheit ermöglichen

Hardware Root of Trust (RoT) Vertrauenswürdiger Single-Chip-Boot mit integrierter Flash-Speicherarchitektur Unique Device Secret (UDS), ein eindeutiges gerätespezifisches Geheimnis zur Sicherstellung einer unverwechselbaren Geräteidentität Integrierter nichtflüchtiger Konfigurationsspeicher sowie User Flash Memory (UFM) mit flexibler Partitionierung und sicherer Sperrfunktion Umfassende Sperrsteuerung der Programmierschnittstellen (SPI, JTAG) für vollständigen Schutz Resilienz gegenüber Side-Channel-Angriffen (SCA, Angriffe über Nebenkanäle) und Algorithmen, die dem NIST Cryptographic Algorithm Validation Program (CAVP) entsprechen



Lattice hat zudem seine RoT-fähige "Lattice MachXO5-NX"-Familie um neue "MachXO5-NX-TD-Bausteine" erweitert, die zusätzliche Dichte- und Gehäuseoptionen bieten. Diese neuen Lattice MachXO5-NX-TDQ- und MachXO5-NX-TD-FPGAs sind ab sofort verfügbar, wurden bereits an führende Kunden aus den Bereichen Kommunikation sowie Computing ausgeliefert und werden von der neuesten Version der Lattice-Radiant-Designsoftware unterstützt.

Experience Lattice PQC-Ready Innovation auf dem OCP Global Summit

Lattice wird seine neuesten FPGA-Lösungen, einschließlich der "MachXO5-NX-TDQ" für sichere, KI-optimierte Rechenzentrumsinfrastrukturen, auf dem OCP Global Summit vom 14. bis 16. Oktober 2025 im San Jose Convention Center in San Jose, Kalifornien, live demonstrieren. Besuchen Sie Lattice an Stand A23, um zukunftsfähige Sicherheit zu erleben, einschließlich CNSA-2.0-konformer PQC, intelligenter Konnektivität und energieeffizienter KI-Beschleunigung.

Unterstützende Ressourcen

Für weitere Informationen zu Lattice MachXO5-NX TDQ besuchen Sie bitte die Produkt-Webseite, lesen Sie den Produkteinführungsblog oder laden Sie sich das Whitepaper hier herunter.

Wenn Sie weitere Informationen zur Teilnahme von Lattice am OCP Global Summit wünschen, lesen Sie bitte die Veranstaltungsankündigung.

Weitere Informationen über Lattice finden Sie auf https://www.latticesemi.com

Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer energieeffizienter Anwendungen. Wir lösen Kundenprobleme im gesamten Netzwerk, von der Edge bis zur Cloud, in den wachstumsstarken Kommunikations-, Computing-, Industrie-, Automobil- und Endverbrauchermärkten. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen unseren Kunden eine schnelle und einfache Freisetzung ihrer Innovationen, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen.

Mehr Informationen über Lattice finden Sie unter www.latticesemi.com. Sie können uns auch folgen über LinkedIn, X, Facebook, YouTube, WeChat oder Weibo.

