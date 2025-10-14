MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Nahostfrieden:

"Die Hamas hat schon erklärt, dass sie weiterkämpfen wird. Ein böses Omen: Es sind schon zu viele verheißungsvolle Ansätze auf einen Nahost-Frieden misslungen. In den knapp 80 Jahren der Existenz des jüdischen Staates haben Israelis und Palästinenser den Frieden nur als Unterbrechung zwischen immer neuer gegenseitiger Gewalt erlebt. Ein friedliches Nebeneinander wäre die Voraussetzung dafür, so etwas wie Aussöhnung zu versuchen. Kann man das aber von Menschen im Gazastreifen erwarten, die mit ihrer Familie in einer Trümmerwüste hocken und nicht wissen, was sie morgen essen sollen? Oder von denen auf der anderen Seite, die eine zurückgebrachte verstorbene israelische Geisel beweinen? Es wird sein müssen, wenn der Kreislauf des Hasses und des Tötens durchbrochen werden soll. Alles muss dazu auf den Tisch - vor allem endlich die Zweistaatlichkeit, die schon begraben schien."/DP/jha