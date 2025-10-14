FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 27. Oktober 2025





DIENSTAG, DEN 14. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FRA: Fraport, Verkehrszahlen 9/25

07:00 CHE: Givaudan, 9M-Umsatz

07:30 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Pre-Close Q3

08:00 GBR: BP, Q3 Trading Statement

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

13:00 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen

13:30 USA: Blackrock, Q3-Zahlen

14:00 USA: Citigroup, Q3-Zahlen

15:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung

15:30 USA: General Mills, Investor Day

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 9/25

17:45 FRA: LVMH, Q3-Umsatz

19:00 AUT: Telekom Austria, 9Monatszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Geldmenge M2/M3 9/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 8/25

11:00 DEU: ZEW-Index 10/25

15:00 USA: IWF, Weltwirtschaftsausblick

16:15 USA: IWF, Globaler Finanzstabilitätsbericht



SONSTIGE TERMINE

09:00 AUT: Prozess gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten (bis 15.10.)

09:00 DEU: Jahrestagung des VIK - Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft zu «Industrie im Wandel - Energie, Standort, Transformation», Berlin

10:30 DEU: Konferenz «Green Fuels Import» von Weltenergierat - Deutschland und Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V. (en2x), Berlin

14:30 DEU: Eröffnung einer Wasserstoff-Produktionsanlage mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)

18:00 DEU: Gesundheitswirtschaftskonferenz mit Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU)

19:00 DEU: Festveranstaltung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften «Acatech» mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Rafael Laguna de la Vera, Berlin

DEU: Deutsche Wärmekonferenz connectingheat u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Bundesstadtentwicklungsministerin Verena Hubertz, Berlin

USA: Berufungsentscheidung zu Trump-Zöllen: Frist, um das Urteil anzufechten läuft aus

SAF: Fortsetzung G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister

DNK: Informelles Treffen der EU-Handelsminister - 2. Tag

USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank

MITTWOCH, DEN 15. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: ASML, Q3-Umsatz

07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Q3

12:30 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen

12:30 USA: First Horizon, Q3-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen

22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen

22:00 USA: Salesforce, Investor & Analyst Session at Dreamforce 2025

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Rexel, Q3-Umsatz

USA: Hewlett Packard Enterprise, HPE Securities Analyst Meeting 2025

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 9/25

03:30 CHN: Verbraucherpreise 9/25

06:30 JPN: Industrieproduktion 8/25 (detailliert)

08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 2. Quartal 2025

08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)

09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)

11:00 EUR: Industrieproduktion 8/25

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Empire State Manufacturing Bericht 9/25

14:30 USA: Verbraucherpreise 9/25

20:00 USA: Fed Beige Book



SONSTIGE TERMINE

09:00 AUS: Fortsetzung des Prozesses gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Verkehrs-Rechtsschutzversicherung bei Dieselklage

10:00 DEU: Branchentreff der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen (bis 16.10.)

11:00 DEU: Online-PK Bitkom e.V. zur Halbleiter-Versorgung in Deutschland

USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 16.10.)

SAF: Fortsetzung G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister (bis 17.10.25)

USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank

DONNERSTAG, DEN 16. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 FIN: Nordea, Q3-Zahlen

06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen

07:00 CHE: DocMorris, Q3-Trading-Update

07:00 CHE: Nestle, Q3-Umsatz

07:00 CHE: VAT Group, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 Pk)

07:00 DEU: Sartorius Stedim Biotech, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz

07:30 TWN: TSMC, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Travis Perkins, Q3-Umsatz

08:15 SWE: Investor AB, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Merck KGaA, Kapitalmarkttag

09:30 DEU: Munich Re, Pk bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden 10:00 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz

13:00 USA: Travelers, Q3-Zahlen

18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

SWE: EQT, Q3-Zahlen

USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen

USA: US Bancorp, Q3-Zahlen

USA: KeyCorp, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: BIP 8/25

08:00 GBR: Industrieproduktion 8/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 8/25

10:00 ITA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)

11:00 EUR: Handelsbilanz 8/25

11:00 ITA: Handelsbilanz 8/25

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 10/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/25

14:30 USA: Erzeugerpreise 9/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Philadelphia-Fed-Index 10/25

15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 9/25 16:00 USA: Lagerbestände 8/25

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Zum Start der Heizsaison: Fehlende finanzielle Mittel für angemessenes Heizen und Verbraucherpreise für Heizenergieträger, Jahr 2024/ September 2025



09:00 DEU: TransVerDay25 des Gesamtverbandes der Versicherer zu «Klimawandel: Realität zwischen Risiko und Rückzug», Berlin

09:00 DEU: Bundestag mit Regierungserklärung zum EU-Gipfel + 09.00 Regierungserklärung Bundeskanzler Friedrich Merz zum Europäischen Rat + 12.20 Erste Beratung Wehrdienst-Modernisierungsgesetz + 20.00 Abstimmung Paketboten-Schutzgesetz



09:30 DEU: Deutsch-Türkische Wirtschaftskonferenz, Berlin Es handelt sich um eine gemeinsame Veranstaltung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Außenhandelskammer Türkei, Union der Kammern und Börsen der Türkei (TOBB) und der Türkisch-Deutschen Industrie- und Handelskammer (TD-IHK).

09:30 LUX: Urteil des EuGH zu Entschädigung bei Flugverspätung wegen Blitzschlag

11:00 DEU: BGH verhandelt zu Forderungen von Aktionären im Wirecard-Insolvenzverfahren

USA: Zweiter und letzter Tag des Treffens der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten

SAF: Fortsetzung G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister (bis 17.10.25)

USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank

FREITAG, DEN 17. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMNEN

07:00 DEU: Forvia-Tochter Hella, Q3-Eckdaten

07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Volvo Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Pearson, Q3-Umsatz

08:00 NOR: Yara International, Q3-Zahlen

12:00 SWE: Autoliv, Q3-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen

13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen

13:30 SWE: State Street, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 8/25 08:00 DEU: Baugenehmigungen 8/15

11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Baugenehmigungen 9/25

14:30 USA: Ein- und Ausfuhrpreise 9/25

15:15 USA: Industrieproduktion 9/25



SONSTIGE TERMINE

SAF: Letzer Tag G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister, Kapstadt

USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank

MONTAG, DEN 20. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMNEN

07:00 FRA: Forvia, Q3-Umsatz

12:00 DEU: Hannover Rück, Pk bei Rückversicherertreffen in Baden-Baden 17:45 FRA: Atos, Q3-Umsatz

23:30 GBR: BHP, Produktionsbericht



USA: Steel Dynamics, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q3/25

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/25

04:00 CHN: Industrieproduktion 9/25

04:00 CHN: Sachinvestitionen bis 9/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/25

10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25

11:00 EUR: Bauproduktion 8/25

16:00 USA: Frühindikator 9/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung des Gewerkschaftskongresses der IGBCE + 15.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)



CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas beginnt

DIENSTAG, DEN 21. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMNEN

00:30 AUS: BHP Group, Q3 Operation Report

07:00 SWE: Tele2, Q3-Zahlen

07:00 LUX: Eurofins Scientific, Q3-Umsatz

09:00 DEU: Mensch und Maschinen Software Q3-Zahlen

12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen

12:30 USA: GE Aerospace, Q3-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen

12:45 USA: Northrop Grunman, Q3-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen

13:00 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen

13:00 USA: RTX, Q3-Zahlen

13:00 USA: Verizon, Q3-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen

18:00 DEU: FlatexDegiro, Q3-Umsatz

18:00 DEU: Steico, Q3-Zahlen

18:00 FRA: L'Oreal, Q3-Umsatz

22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen



USA: Halliburton, Q3-Zahlen

USA: 3M, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 10/25 08:00 CHE: Handelsbilanz 9/25

08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 9/25

11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2024 (endgültig) 14:30 USA: Philadelphia-Fed Dienstleistungs-Index 10/25

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Investor Summit Europe von Bundesverband Energiespeicher Systeme e.V. (BVES)

DEU: Fortsetzung des Gewerkschaftskongresses der IGBCE

CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt

MITTWOCH, DEN 22. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen

07:00 AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen

07:30 ITA: UniCredit, Q3-Zahlen

07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen

07:30 NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Hermes, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen

10:30 DEU: Trumpf SE Bilanz-Pk, Ditzingen

12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen

12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz

17:45 ITA: Saipem, Q3-Zahlen

18:00 FRA: Kering, Q3-Umsatz

18:00 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz

18:00 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz

22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen (23.00 h Analystenkonferenz) 22:05 USA: IBM, Q3-Zahlen

22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Intershop, Q3-Zahlen

NLD: Randstad, Q3-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen

USA: EQT Corp., Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 9/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/25

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 9/25

12:00 IRL: Erzeugerpreise 9/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Indudstrieproduktion 9/25



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken, Pressegespräch Aktienmarktprognose

DEU: Frankfurt Finance & Future Summit - 1. Tag (bis 23.10.2025), Frankfurt am Main U.a. mit eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (14.30 h). Außerdem werden u.a. erwartet: Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Bundesbank-Vorstand Michael Theurer, Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner

CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas wird fortgesetzt, Pekin

DONNERSTAG, DEN 23. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Lonza, Q3-Umsatz

07:00 CHE: SGS, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Roche, Q3-Umsatz

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Thales, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Sodexo, Jahreszahlen, Issy-les-Moulineaux

07:00 FRA: Nexans, Q3-Umsatz

07:00 SWE: Volvo Cars, Q3-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q3-Zahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q3-Zahlen (9.30 h Pk, 11.00 h Analystenkonferenz) 08:00 FRA: Renault, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz

08:00 INT: LSE, Q3-Umsatz

08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Intercontinental Exchange, Q3-Umsatz

08:00 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen (8.30 h Presse- und Analystenkonferenz) 12:00 USA: Dow, Q3-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen

13:00 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen

14:00 USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz

18:30 FRA: Valeo, Q3-Umsatz

22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen

22:05 USA: Verisign Inc., Q3-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FIN: Konecranes Oyj, Q3-Zahlen

FIN: Elisa, Q3-Zahlen

FRA: Accor, Q3-Zahlen

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Zahlen

FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen

ITA: Prada, Q3-Umsatz

NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen

USA: Hasbro, Q3-Zahlen

USA: Valero Energy, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

08:45 FRA: Geschäftsklima 10/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/25

10:00 POL: Arbeitslosenquote 9/25

10:00 ESP: Handelsbilanz 8/25

12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: CFNA-Index 9/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 9/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/25 (vorab)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Frankfurt Finance & Future Summit - 2. und letzter Tag, Frankfurt am Main

BEL: EU-Gipfel, Brüssel



CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas endet, Peking

FREITAG, DEN 24. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Schindler, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Safran, Q3-Umsatz

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen

07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen

08:00 SCO: Natwest, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen

12:55 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

LUX: Eurofins Scientific (Investor Day)

USA: General Dynamics, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/25

01:30 JPN: Verbraucherpreise 9/25

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 8/25 (endgültig)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 9/25

08:00 SWE: Erzeugerpreise 9/25

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 9/25

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/25

09:00 ESP: Erzeugerpreise 9/25

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 10/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 9/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/25 (endgültig)

EUR: Moody's Rating zu Frankreich und USA, DBRS Rating zu EU

MONTAG, DEN 27. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 FRA: Pernod Ricard, Hauptversammlung

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen

22:00 USA: Whirlpool, Q3-Zahlen

22:30 USA: Nucor, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Avis Budget, Q3-Zahlen

USA: Bed Bath & Beyond, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Industriegewinne 9/25

07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 10/25

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 10/25

10:00 EUR: Geldmenge M3 9/25

13:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 (vorläufig) 15:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/25



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi