© Foto: Unsplash

Der Silberpreis hat erstmals die 50-Dollar-Marke geknackt - und Experten sehen kein Ende in Sicht. Laut Prognosen könnte sich der Kurs bis 2026 verdoppeln. Doch vor dem nächsten Schub droht eine Überhitzung.Der Silberpreis hat in diesem Jahr eine historische Rallye hingelegt - und Analysten halten nun sogar die Verdopplung auf 100 US-Dollar pro Unze für möglich. Nachdem der Spotpreis vergangene Woche erstmals die Marke von 50 US-Dollar überschritten hatte, stieg er am Montag erneut um 2,4 Prozent auf rund 51 US-Dollar. Seit Jahresbeginn hat Silber damit über 78 Prozent zugelegt und Gold deutlich übertroffen. Paul Williams, Geschäftsführer des Edelmetallhändlers Solomon Global, sieht …