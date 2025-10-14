Die Aktien an den Weltbörsen haben den Schock vom vergangenen Freitag relativ rasch wieder verdaut. Im gestrigen Handel ging es auf breiter Basis nach oben. So konnte sich auch der AKTIONÄR-Index mit Spezialisten für Künstliche Intelligenz, der Global AI Index, wieder dem bisherigen Rekordhoch annähern. In diesem Index sind ausschließlich Anteilscheine von Unternehmen vertreten, die entweder Mitglied der Partnership on AI sind oder ihre KI der Organisation OpenAI zur Verfügung stellen. Zudem muss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär