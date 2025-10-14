The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.10.2025
ISIN Name
DE000LB13DX9 LBBW STUFENZINS 19/25
DE000LB1QDZ8 LBBW STUFENZINS 18/25
XS1894534343 SR BOLIGKREDITT 18/25 MTN
AU3CB0228823 EIB EUR. INV.BK 15/25
DE000DJ9AN04 DZ BANK IS.A2720
DE000A351Y52 KRED.F.WIED.23/31 MTN
NO0012423476 INTL PETROL 22/27
DE000DW6C920 DZ BANK IS.A2252
XS2689047434 DZ BANK IS.A2236
DE000DW6CYS3 DZ BANK IS.A1880
DE000SLB8791 LDSBK.SAAR IHS.879 VAR
DE000DW6CWM0 DZ BANK IS.A1807
DE000DFK0Q16 DZ BANK IS.A1731
DE000DK010Q9 DEKA MTN IS.S.7766
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.10.2025
ISIN Name
DE000LB13DX9 LBBW STUFENZINS 19/25
DE000LB1QDZ8 LBBW STUFENZINS 18/25
XS1894534343 SR BOLIGKREDITT 18/25 MTN
AU3CB0228823 EIB EUR. INV.BK 15/25
DE000DJ9AN04 DZ BANK IS.A2720
DE000A351Y52 KRED.F.WIED.23/31 MTN
NO0012423476 INTL PETROL 22/27
DE000DW6C920 DZ BANK IS.A2252
XS2689047434 DZ BANK IS.A2236
DE000DW6CYS3 DZ BANK IS.A1880
DE000SLB8791 LDSBK.SAAR IHS.879 VAR
DE000DW6CWM0 DZ BANK IS.A1807
DE000DFK0Q16 DZ BANK IS.A1731
DE000DK010Q9 DEKA MTN IS.S.7766
© 2025 Xetra Newsboard