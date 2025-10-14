Giovanni Galliano tritt Avanzanite als Generaldirektor bei, nachdem er in Italien bereits mehr als 12 Orphan-Medikamente eingeführt und Betriebsabläufe mit einem Jahresumsatz von über 100 Millionen Euro beaufsichtigt hat.

Avanzanite leitet Maßnahmen mit der italienischen Gemeinschaft für seltene Bluterkrankungen in die Wege, zu der die größte Zahl an Thalassämie-Patienten in Europa gehört.

Die Umsätze von Avanzanite liegen im dritten Quartal 2025 um 20 über dem zweiten Quartal 2025 und markieren das bislang stärkste Quartal.

Avanzanite Bioscience B.V., ein schnell wachsendes europäisches Spezialpharmaunternehmen in der Kommerzialisierungsphase mit Fokus auf seltene Krankheiten, gab heute die Ernennung von Giovanni Galliano zum Generaldirektor für Italien bekannt. Als bereits siebte Führungskräfte-Ernennung im Jahr 2025 stärkt diese Personalentscheidung das "Champions-League"-Team von inzwischen über 60 Pharma-Fachkräften weiterhin und kennzeichnet den Eintritt in die drittgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union.

Giovanni Galliano, the GM Italy appointment for Avanzanite Bioscience.

"Italien war von Tag eins an Teil der Avanzanite-Geschichte", sagte Adam Plich, Gründer und Geschäftsführer von Avanzanite. "Unsere allererste Partnerschaft entstand dort, in Sizilien. Das war der Moment, in dem unsere Reise begann, und ich werde für den Funken und die anhaltende Inspiration stets dankbar sein. Heute kehren wir mit einer klaren Mission nach Italien zurück: die Orphan-Medikamente globaler Innovatoren bereitzustellen und einen Beitrag für die italienische Community für seltene Krankheiten zu leisten", so Plich weiter. "Wir fühlen uns privilegiert, jemanden von Giovannis Kaliber zu haben, um unsere Aktivitäten in Italien aufzubauen und zu führen sowie die Zukunft von Markteinführungen für seltene Krankheiten in Europa weiter mitzugestalten", stellt Plich fest.

Giovanni bringt umfassende Erfahrung bei der Leitung von Geschäftsbereichen für seltene Krankheiten mit und hat mehr als 12 Orphan-Medikamente eingeführt sowie deren Verfügbarkeit gesichert, bei gleichzeitiger Verantwortung für Betriebsaktivitäten mit über 100 Millionen Euro Jahresumsatz. Während seiner Stationen bei Genzyme, Amylyx, Hansa, Clementia und weiteren Unternehmen entwickelte er tiefgehende Expertise darin, Orphan-Arzneimittel auf nationaler sowie regionaler Ebene zu Patienten zu bringen, und zwar unter Einbindung von Stakeholdern und Aufbauaktivitäten.

"Ich freue mich, Teil des Avanzanite-Teams zu werden und die Bedürfnisse der italienischen Gemeinschaft für seltene Krankheiten in den Mittelpunkt zu rücken", sagte Giovanni. "Heute verwirklichen wir die Vision, die in meinem Heimatland entstanden ist, und gemeinsam mit italienischen Ärzten, Patientenorganisationen sowie Gesundheitspartnern werden wir den Zugang zu innovativen Therapien für seltene Krankheiten in Italien beschleunigen, mit dem Versprechen, dass kein Patient zurückgelassen wird."

In seiner Funktion ist Giovanni direkt dem Geschäftsführer unterstellt und wird die italienischen Betriebsaktivitäten von Avanzanite leiten, einschließlich aller kommerziellen, medizinischen, Markenzugangs- und administrativen Aufgaben. Zu seinen unmittelbaren Prioritäten zählen der Aufbau des lokalen Teams, die Etablierung des Standorts sowie der Rechtseinheit in Mailand und der Dialog mit zentralen Gesundheitsakteuren sowie der Thalassämie-Community. Zudem wird er als Teil der paneuropäischen Expansion des Unternehmens die Grundlage für die nächste Phase internationaler Partnerschaften und Produkteinführungen in Italien legen.

Giovannis Ernennung folgt auf das Rekordquartal Q3 2025 von Avanzanite, in dem sich die Umsätze im Vergleich zu Q3 2024 mehr als verdreifachten und um mehr als 20 gegenüber Q2 2025 wuchsen. Im dritten Quartal erzielte Avanzanite außerdem erstmals relevante Umsätze in Kroatien sowie Schweden und verfügt nun in zehn Ländern über eine belastbare kommerzielle Basis. Diese Ergebnisse unterstreichen die Skalierbarkeit von Avanzanites europäischer Kommerzialisierungsplattform und bekräftigen das Ziel des Unternehmens, sicherzustellen, dass kein Patient zurückgelassen wird. "Avanzanite wird wirklich paneuropäisch und eines ist deutlich: Europa ist nicht vollständig ohne Italien", schloss Plich.

Avanzanite definiert die Markteinführung von Medikamenten für seltene Krankheiten in ganz Europa neu. Das 2022 gegründete Unternehmen mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, arbeitet mit innovativen Biotech-Unternehmen zusammen, um das volle kommerzielle Potenzial von Orphan-Medikamenten auf dem gesamten Kontinent auszuschöpfen. Mit unserer umfassenden Expertise im Bereich Marktzugang navigieren wir wie Schachmeister durch die komplexe Landschaft Europas und stellen sicher, dass kein Patient zurückgelassen wird, während wir unseren Allianzpartnern messbare Ergebnisse und Wachstumschancen bieten.

