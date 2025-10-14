© Foto: CFOTO - CFOTOApple-Chef Tim Cook besucht eine Ausstellung des Kult-Spielzeugherstellers Pop Mart in Shanghai. Die Aktie des Labubu-Herstellers steigt daraufhin zeitweise um mehr als sechs Prozent. Was ist da los? Ein prominenter Gastbesuch hat den Aktienkurs des chinesischen Spielzeugherstellers Pop Mart International in Bewegung gebracht. Die Aktie des Kult-Herstellers von Labubu-Figuren stieg am Dienstag zeitweise um mehr als sechs Prozent. Grund war der Besuch von Apple-Chef Tim Cook im Rahmen seiner China-Reise bei einer Labubu-Ausstellung des Unternehmens in Shanghai. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet. Laut chinesischen Medien sorgte Cooks Stippvisite im Rahmen der …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE